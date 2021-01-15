В ФБР не исключили насилия на митингах в преддверии инаугурации Байдена

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США допускает возможность проявления насилия на митингах в преддверии инаугурации Джо Байдена. Об этом заявил глава ведомства Кристофер Рэй.
В ФБР не исключили насилия на митингах в преддверии инаугурации Байдена
  • Reuters

«Мы отслеживаем все приходящие «наводки», будь то призывы к вооружённым протестам, потенциальные угрозы исходя из ситуации вторжения в Капитолий 6 января», — приводит РИА Новости его слова на брифинге по безопасности инаугурации, который проводил вице-президент США Майк Пенс.

ФБР зафиксировало «большое количество онлайн-разговоров» на тему возможных акций, включая вооружённые протесты в Вашингтоне и у капитолиев штатов.

«Мы обеспокоены возможностью насилия на многочисленных протестах и шествиях, запланированных здесь в Вашингтоне и у капитолиев штатов по всей стране», — добавил Рэй.

Ранее в ФБР сообщили об аресте более 100 участников беспорядков в Вашингтоне.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек

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