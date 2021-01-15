В ФБР не исключили насилия на митингах в преддверии инаугурации Байдена
- Reuters
«Мы отслеживаем все приходящие «наводки», будь то призывы к вооружённым протестам, потенциальные угрозы исходя из ситуации вторжения в Капитолий 6 января», — приводит РИА Новости его слова на брифинге по безопасности инаугурации, который проводил вице-президент США Майк Пенс.
ФБР зафиксировало «большое количество онлайн-разговоров» на тему возможных акций, включая вооружённые протесты в Вашингтоне и у капитолиев штатов.
«Мы обеспокоены возможностью насилия на многочисленных протестах и шествиях, запланированных здесь в Вашингтоне и у капитолиев штатов по всей стране», — добавил Рэй.
Ранее в ФБР сообщили об аресте более 100 участников беспорядков в Вашингтоне.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек