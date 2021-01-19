«Друг, который планировал продать устройство СВР»: как в США пытаются найти «российский след» в штурме Капитолия

Федеральное бюро расследований США изучает показания, согласно которым женщина, укравшая ноутбук спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам. Об этом говорится в показаниях, направленных суду спецагентом ФБР. Примечательно, что у бюро есть лишь один свидетель, личность которого не раскрывается. При этом помощник Пелоси ранее заявлял, что украденное компьютерное устройство использовалось исключительно для презентаций. По мнению экспертов, США пытаются притянуть тему «русского следа» к штурму Капитолия, надеясь одновременно воспользоваться ситуацией и отправить в тюрьму на длительные сроки как можно больше трампистов.

Федеральное бюро расследований США в рамках расследования беспорядков 6 января в Вашингтоне изучает показания, согласно которым женщина, укравшая ноутбук спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам. Об этом говорится в показаниях, направленных суду спецагентом отдела по борьбе с киберпреступностью подразделения ФБР в городе Манассас Джонатаном Лундом.

«W1 («WITNESS 1», «свидетель №1». — RT) заявил(а), что Уильямс (жительница штата Пенсильвания Райли Джун Уильямс. — RT) планировала отправить компьютерное устройство другу в России, который затем планировал продать устройство СВР, Службе внешней разведки России. По словам W1, передача компьютерного устройства в Россию по неизвестным причинам не состоялась, и устройство по-прежнему находится у Уильямс или она его уничтожила. По данному вопросу продолжается расследование», — отмечается в документе.

Уточняется, что в дни после событий 6 января свидетель, личность и пол которого ФБР не раскрывает, сделал несколько телефонных звонков на «горячую линию» бюро «касательно атак на Капитолий США».

«Я ознакомился с документацией по ряду этих звонков. В них позвонивший(ая) говорит, что в прошлом его (её) и Райли Джун Уильямс связывали романтические отношения, и заявляет, что видел(а) Уильямс на видеокадрах, сделанных в здании Капитолия США 6 января 2021 года. W1 также утверждал(а), что говорил(а) с друзьями Уильямс, которые показали W1 видеозапись, на которой Уильямс забирает ноутбук или жёсткий диск из офиса спикера Пелоси», — говорится в документе, составленном спецагентом ФБР.

Напомним, ранее помощник Пелоси Дрю Хэммилл заявил в своём Twitter, что украденный ноутбук использовался только для презентаций: «Из конференц-зала был украден ноутбук. Этот ноутбук использовался только для презентаций».

A laptop from a conference room was stolen. It was a laptop that was only used for presentations. https://t.co/S7YGPnLaWy — Drew Hammill (@Drew_Hammill) January 8, 2021

Документ с показаниями о планах Уильямс продать украденный ноутбук спецслужбам России был опубликован изданием Politico. Примечательно, что многие американские пользователи в Twitter, комментируя этот материал, не выразили никакого сомнения, что кража компьютерного устройства напрямую связана с Москвой.

Однако нашлись и те, кто с недоверием отнёсся к такого рода информации.

«Наверняка же это просто невероятное совпадение и никак не связано со сфабрикованной историей о так называемом российском следе, которая тянется уже очень давно?», — написал один из пользователей.

«Ставлю 10 к 1, что этот вор просто не может отыскать на карте Москву», — иронизирует другой участник обсуждения.

Ещё один пользователь отметил, что «в других соцсетях эта история подавалась немного иначе».

«В основном говорили, что ноутбук был украден, но сделали это военные... мол, таков «план» и так далее. Странно, что об этом ноутбуке вообще просочилась хоть какая-то информация», — написала женщина.

Иностранный фактор

Стоит отметить, что 17 января телеканал NBC News сообщил о том, что ФБР начало расследование по делу о причастности иностранных правительств, организаций или отдельных лиц к финансированию экстремистов, которые имеют отношение к осаде Капитолия.

Кроме того, как информирует телеканал, на прошлой неделе Федеральное бюро расследований, Министерство внутренней безопасности и ряд других ведомств обнародовали доклад, в котором сообщалось, что якобы после беспорядков 6 января «российские, иранские и китайские агенты влияния воспользовались возможностью активизировать свою идеологическую риторику, чтобы продвинуть свои политические интересы на фоне передачи президентских полномочий».

NBC News также отмечает, что расследование дела о возможной причастности других стран к штурму Капитолия началось на фоне многочисленных намёков на то, что Россия, а также другие противники США якобы пытаются оказать негласную поддержку американским экстремистам как крайне правого, так и крайне левого толка.

Беспорядки в Вашингтоне 6 января

Reuters

© Shannon Stapleton

Кроме того, сразу несколько комитетов палаты представителей США начали разбирательство по поводу беспорядков в Вашингтоне. Об этом говорится в совместном письме глав четырёх комитетов от 16 января, адресованном силовым ведомствам. Конгрессмены хотят узнать, были ли беспорядки «каким-либо образом связаны с иностранным влиянием или усилиями по распространению дезинформации и в какой мере иностранные державы стремились воспользоваться кризисом и усугубить его».

Напомним, все эти расследования были инициированы после событий, которые произошли 6 января, в день утверждения конгрессменами результатов голосования коллегии выборщиков — митинг против одобрения победы демократа Джо Байдена, организованный сторонниками Трампа, перерос в штурм Капитолия. В результате инцидента погибли пять человек, пострадали более 50 правоохранителей.

Ответственность за произошедшее демократы возложили на Трампа и потребовали его импичмента. 13 января большинство конгрессменов в палате представителей проголосовали за отстранение действующего президента от власти по статье «подстрекательство к мятежу». При этом лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл заявил, что вердикт по импичменту не будет вынесен до инаугурации Байдена.

В настоящее время в Вашингтоне действует режим ЧС, были усилены меры безопасности. Как сообщила пресс-служба Нацгвардии США, Пентагон согласился предоставить до 25 тыс. военных для обеспечения необходимого уровня безопасности в день инаугурации.

«Пытаются раздуть историю»

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, теперь к штурму Капитолия пытаются подтянуть тему «российского вмешательства». По его мнению, именно об этом говорят последние сообщения СМИ, инициированные расследования и другие данные, связанные с беспорядками в Вашингтоне.

«ФБР и другие госструктуры Соединённых Штатов искусственно пытаются раздуть историю, в которую намеренно примешивается «русский след». Это очередная попытка выставить Россию в негативном свете. Расчёт делается на то, что в сознании американского обывателя закрепятся несколько фраз: украденный ноутбук, Нэнси Пелоси и русский шпион», — заявил эксперт в беседе с RT.

Похожей позиции придерживается и политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, правоохранителям из этой истории со штурмом Капитолия нужно вытянуть как можно больше судебных дел.

«Участников беспорядков попытаются обвинить в том, что они украли федеральную собственность, которая могла содержать секреты. На них также могут возложить вину за госизмену. Ведь из этого можно слепить дело века, максимально утвердить ультраправую угрозу Америки. Почему решили примешать сюда именно Россию, ответ прост — это типичный злодей для американского истеблишмента», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

В свою очередь, Владимир Батюк подчеркнул, что американские правоохранительные ведомства до сих пор «ровным счётом ничего не нашли».

«Какой-то неизвестный заявил, что украденный ноутбук Пелоси якобы собираются продать российским спецслужбам. Это просто слова, не подтверждённые никакими фактами. Та самая дама, если её поймают, может заявить, что у неё и мыслей таких не было, что она хотела оставить ноутбук у себя в качестве сувенира. В таком случае её слова будут идти против показаний свидетеля. В целом перспективы дела весьма сомнительны. Девушку можно будет привлечь в крайнем случае за мелкую кражу и за проникновение в Капитолий. «Российский след» правоохранителям США здесь найти не удастся», — считает аналитик.

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Малек Дудаков также считает, что показания анонимного свидетеля, изложенные в документе спецагента ФБР, «не стоят выеденного яйца».

«Фактически сторонников Трампа можно обвинить лишь в том, что они проникли внутрь Капитолия, вели себя там неаккуратно. Но такая интерпретация событий в США мало кому интересна. Должна быть обязательно госизмена, да ещё и в интересах России, а также мятеж и все вытекающие из этого последствия», — подчеркнул эксперт.

По словам Дудакова, нынешние действия силовых структур США — это попытка максимально воспользоваться ситуацией и как можно больше трампистов отправить в тюрьму. Причём после инаугурации Байдена количество расследований только увеличится, уверен он.

«Людей будут сажать на большие сроки под предлогом того, что в США предотвратили попытку «мятежа», потушили «восстание» и побороли «экстремистов», — прогнозирует эксперт.

При этом попытки очернить Москву продолжатся, считает Владимир Батюк.

«Это будет делаться, несмотря на то что штурмовали Капитолий именно американцы. Но правоохранители США и другие структуры всё равно намерены тут усмотреть хоть какую-то связь с Россией. Эти люди пребывают совершенно в другой реальности», — заключил аналитик.