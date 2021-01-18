Опасное промедление: как сенат США затягивает назначение ключевых фигур в администрации Байдена
- Заседание сената США
- Reuters
- © Caroline Brehman/Pool
Осталось два дня до инаугурации Джо Байдена, запланированной на 20 января, однако конгресс США до сих пор не утвердил предложенные им кандидатуры на ключевые посты в администрации. Как сообщает телеканал CNN, этот процесс тормозят республиканцы, которые пока обладают большинством голосов в сенате.
На сегодняшний день не утверждены кандидатуры госсекретаря, министра обороны, директора национальной разведки, а также глав ЦРУ, Минфина и ряда других ведомств. На эти должности Байден выдвинул Энтони Блинкена, Ллойда Остина, Эврил Хэйнс, Уильяма Бёрнса и Джанет Йеллен соответственно.
Ранее комитет по разведке сената перенёс слушания по кандидатуре Хэйнс с 15 на 19 января. В этот же день верхняя палата американского парламента планирует рассмотреть назначение сразу нескольких других глав ведомств.
В беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что республиканцы действительно затягивают процедуру утверждения кандидатов на посты в системе исполнительной власти Соединённых Штатов.
«Республиканцы препятствуют утверждению некоторых кандидатур. Однако, учитывая общую ситуацию, где чаша весов склонилась в пользу демократов, скорее всего, из этого сопротивления ничего путного не выйдет», — считает Брутер.
В то же время эксперт не исключил, что Байдену первое время придётся работать без утверждённых сенатом ключевых министров. Процесс рассмотрения кандидатур, по словам Брутера, может затянуться на несколько недель.
В таком случае, как пояснил аналитик, обязанности глав госведомств США будут исполнять назначенные президентом-демократом временные руководители.
В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в комментарии RT отметил, что республиканцы вполне могут создать немало проволочек на пути утверждения новых министров.
«В данном случае процесс назначения предложенных Байденом фигур по времени пересекается с решением вопроса об импичменте Трампа. Сложно делать прогноз, но, на мой взгляд, в интересах республиканцев не спешить с голосованием ни по кандидатурам, ни по импичменту. Им важно показать некомпетентность команды Байдена», — рассуждает Васильев.
«Гиперполитизированная обстановка»
Избранный президент США Джо Байден неоднократно обращал внимание на важность скорейшего назначения новых фигур в системе исполнительной власти. Так, выступая 8 января в Уилмингтоне (штат Делавэр), он посетовал, что сенат не утвердил ни одну из предложенных им кандидатур.
«Я надеюсь и ожидаю, что теперь сенат быстро и объективно утвердит данные кандидатуры. Особенно это касается кандидатов на посты госсекретаря, министра обороны, министра финансов и министра внутренней безопасности. Я выдвинул их ещё в ноябре... Мы не можем позволить себе промедлений в вопросе назначения всего кабинета министров», — сказал Байден.
Окружение будущего президента США также высказывает беспокойство в связи с тем, что сенат, подконтрольный на текущий момент республиканцам, не торопится выносить вердикты по представленным Байденом кандидатурам.
«Процесс утверждения кандидатур продвигается значительно медленнее, чем в ходе последних двух периодов передачи президентской власти, и крайне важно, чтобы ключевые фигуры в сфере экономики и национальной безопасности были утверждены и назначены к первому дню (Байдена на посту президента. — RT)», — цитирует CNN представителя штаба Байдена Эндрю Бейтса.
- Будущий президент США Джо Байден
- Reuters
- © Joshua Roberts
В достаточно грубой форме недовольство медленным процессом утверждения кандидатур администрации Байдена высказала Дженнифер Псаки, которая должна занять пост пресс-секретаря Белого дома.
«Мы верим, надеемся и считаем, что можно одновременно идти и жевать жвачку. Мы призываем как можно скорее назначить этих кандидатов на должности... как можно ближе к началу (президентского. — RT) срока», — заявила Псаки.
В свою очередь, будущий глава аппарата Белого дома Рон Клайн высказал уверенность, что сенату «необходимо действовать быстро, чтобы назначить в данные структуры нужных людей, обеспечить безопасность страны и её готовность к любым возможным угрозам».
Аналогичное беспокойство относительно ситуации с назначением высказывает и часть американского экспертного сообщества. Так, директор некоммерческого Центра по переходу президентской власти Дэвид Марчик считает, что на фоне кризиса в экономике, здравоохранении и политической системе США «никогда прежде ещё не было столь важно назначить утверждённые кандидатуры на свои посты».
В своей статье в издании The Hill экс-сотрудник сенатского комитета по вооружённым силам, советник по вопросам государственной политики американского аналитического центра Defence Priorities Роберт Мур отметил, что в США обычно не возникает бурных споров по кандидатурам в силовом блоке. Однако нынешняя ситуация стала исключением из-за небывалого накала противоречий между республиканцами и демократами, констатировал эксперт.
«Но в сегодняшней гиперполитизированной обстановке, как правило, верх берёт политическая приверженность, и сторонники президента (Байдена. — RT) без тени смущения следуют линии партии, тогда как его противники выбиваются из сил в попытках раскритиковать кандидата (на тот или иной пост. — RT) громче других», — отметил аналитик.
Возвращение в большую политику
По мнению Роберта Мура, американское общество ожидает от нового руководства США сокращения военного присутствия за рубежом и иного подхода к внешней политике, что требует назначения новых высокопрофессиональных кадров.
Однако, как полагает аналитик, Байден сделал ставку на привлечение чиновников времён президентства Билла Клинтона (1993—2001) и Барака Обамы (2009—2017), которые санкционировали дорогостоящие и не очень успешные кампании в разных регионах мира.
Опрошенные RT эксперты также обратили внимание на тягу Байдена и его окружения к возвращению на госслужбу «старых кадров». В частности, новый президент США решил вернуть на работу Джен Псаки, которая при Обаме была представителем Госдепа и помощником президента по коммуникациям.
- Дженнифер Псаки
- AFP
- © Brendan SMIALOWSKI
Кроме того, Байден рассчитывает, что пост главы Агентства США по международному развитию (USAID) займёт Саманта Пауэр, работавшая ранее постпредом США при ООН.
«Её опыт и точка зрения будут иметь важнейшее значение по мере того, как наша страна будет подтверждать свою роль лидера на мировой арене. В качестве руководителя Агентства США по международному развитию посол Пауэр станет мощной силой, помогающей подняться уязвимым, возвещающей новую эпоху человеческого прогресса и развития, а также продвигающей интересы США в мире», — сообщается на сайте Байдена.
Ещё одним чиновником, которого президент-демократ, решил вернуть в обойму американского политического истеблишмента, стала Виктория Нуланд, занимавшая при Обаме пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. В новой администрации она должна получить должность заместителя главы Госдепа.
Владимир Васильев считает, что Байден «подтягивает» в администрацию в основном тех людей, с которыми он лично был знаком и работал. Профессиональные качества привлекаемых в администрацию кадров, по мнению эксперта, для будущего президента и Демпартии имеют второстепенное значение.
«Частичное возвращение «старой команды» призвано создать иллюзию, что четырёх лет правления Трампа как будто бы не было вообще. Но, помимо этого, в текущей ситуации Байден и Демпартия стараются назначать прежде всего лояльных себе людей, а их, как мне представляется, среди профессионалов в США не так уж и много», — подытожил Васильев.
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