Опасное промедление: как сенат США затягивает назначение ключевых фигур в администрации Байдена

К моменту вступления в должность президента Джо Байден может оказаться без утверждённых кандидатур на ключевых постах в госведомствах страны. Голосование по некоторым из них должно пройти в сенате 19 января, однако, по прогнозу экспертов, официальное назначение выдвинутых Байденом чиновников может затянуться на несколько недель. Речь идёт об утверждении кандидатур на должности госсекретаря, шефа Пентагона, директора национальной разведки, начальника ЦРУ, министра финансов и глав ряда других ведомств. Американские СМИ возлагают вину за сложившуюся ситуацию на республиканцев, которые пока владеют большинством в сенате. По мнению политологов, кризис с назначением фигур в новой администрации вызван необыкновенно острыми межпартийными разногласиями.

Осталось два дня до инаугурации Джо Байдена, запланированной на 20 января, однако конгресс США до сих пор не утвердил предложенные им кандидатуры на ключевые посты в администрации. Как сообщает телеканал CNN, этот процесс тормозят республиканцы, которые пока обладают большинством голосов в сенате.

На сегодняшний день не утверждены кандидатуры госсекретаря, министра обороны, директора национальной разведки, а также глав ЦРУ, Минфина и ряда других ведомств. На эти должности Байден выдвинул Энтони Блинкена, Ллойда Остина, Эврил Хэйнс, Уильяма Бёрнса и Джанет Йеллен соответственно.

Ранее комитет по разведке сената перенёс слушания по кандидатуре Хэйнс с 15 на 19 января. В этот же день верхняя палата американского парламента планирует рассмотреть назначение сразу нескольких других глав ведомств.

В беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что республиканцы действительно затягивают процедуру утверждения кандидатов на посты в системе исполнительной власти Соединённых Штатов.

«Республиканцы препятствуют утверждению некоторых кандидатур. Однако, учитывая общую ситуацию, где чаша весов склонилась в пользу демократов, скорее всего, из этого сопротивления ничего путного не выйдет», — считает Брутер.

В то же время эксперт не исключил, что Байдену первое время придётся работать без утверждённых сенатом ключевых министров. Процесс рассмотрения кандидатур, по словам Брутера, может затянуться на несколько недель.

В таком случае, как пояснил аналитик, обязанности глав госведомств США будут исполнять назначенные президентом-демократом временные руководители.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в комментарии RT отметил, что республиканцы вполне могут создать немало проволочек на пути утверждения новых министров.

«В данном случае процесс назначения предложенных Байденом фигур по времени пересекается с решением вопроса об импичменте Трампа. Сложно делать прогноз, но, на мой взгляд, в интересах республиканцев не спешить с голосованием ни по кандидатурам, ни по импичменту. Им важно показать некомпетентность команды Байдена», — рассуждает Васильев.

«Гиперполитизированная обстановка»

Избранный президент США Джо Байден неоднократно обращал внимание на важность скорейшего назначения новых фигур в системе исполнительной власти. Так, выступая 8 января в Уилмингтоне (штат Делавэр), он посетовал, что сенат не утвердил ни одну из предложенных им кандидатур.

«Я надеюсь и ожидаю, что теперь сенат быстро и объективно утвердит данные кандидатуры. Особенно это касается кандидатов на посты госсекретаря, министра обороны, министра финансов и министра внутренней безопасности. Я выдвинул их ещё в ноябре... Мы не можем позволить себе промедлений в вопросе назначения всего кабинета министров», — сказал Байден.

Окружение будущего президента США также высказывает беспокойство в связи с тем, что сенат, подконтрольный на текущий момент республиканцам, не торопится выносить вердикты по представленным Байденом кандидатурам.

«Процесс утверждения кандидатур продвигается значительно медленнее, чем в ходе последних двух периодов передачи президентской власти, и крайне важно, чтобы ключевые фигуры в сфере экономики и национальной безопасности были утверждены и назначены к первому дню (Байдена на посту президента. — RT)», — цитирует CNN представителя штаба Байдена Эндрю Бейтса.

Будущий президент США Джо Байден

Reuters

© Joshua Roberts

В достаточно грубой форме недовольство медленным процессом утверждения кандидатур администрации Байдена высказала Дженнифер Псаки, которая должна занять пост пресс-секретаря Белого дома.

«Мы верим, надеемся и считаем, что можно одновременно идти и жевать жвачку. Мы призываем как можно скорее назначить этих кандидатов на должности... как можно ближе к началу (президентского. — RT) срока», — заявила Псаки.

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В свою очередь, будущий глава аппарата Белого дома Рон Клайн высказал уверенность, что сенату «необходимо действовать быстро, чтобы назначить в данные структуры нужных людей, обеспечить безопасность страны и её готовность к любым возможным угрозам».

Аналогичное беспокойство относительно ситуации с назначением высказывает и часть американского экспертного сообщества. Так, директор некоммерческого Центра по переходу президентской власти Дэвид Марчик считает, что на фоне кризиса в экономике, здравоохранении и политической системе США «никогда прежде ещё не было столь важно назначить утверждённые кандидатуры на свои посты».

В своей статье в издании The Hill экс-сотрудник сенатского комитета по вооружённым силам, советник по вопросам государственной политики американского аналитического центра Defence Priorities Роберт Мур отметил, что в США обычно не возникает бурных споров по кандидатурам в силовом блоке. Однако нынешняя ситуация стала исключением из-за небывалого накала противоречий между республиканцами и демократами, констатировал эксперт.

«Но в сегодняшней гиперполитизированной обстановке, как правило, верх берёт политическая приверженность, и сторонники президента (Байдена. — RT) без тени смущения следуют линии партии, тогда как его противники выбиваются из сил в попытках раскритиковать кандидата (на тот или иной пост. — RT) громче других», — отметил аналитик.

Возвращение в большую политику

По мнению Роберта Мура, американское общество ожидает от нового руководства США сокращения военного присутствия за рубежом и иного подхода к внешней политике, что требует назначения новых высокопрофессиональных кадров.

Однако, как полагает аналитик, Байден сделал ставку на привлечение чиновников времён президентства Билла Клинтона (1993—2001) и Барака Обамы (2009—2017), которые санкционировали дорогостоящие и не очень успешные кампании в разных регионах мира.

Опрошенные RT эксперты также обратили внимание на тягу Байдена и его окружения к возвращению на госслужбу «старых кадров». В частности, новый президент США решил вернуть на работу Джен Псаки, которая при Обаме была представителем Госдепа и помощником президента по коммуникациям.

Дженнифер Псаки

AFP

© Brendan SMIALOWSKI

Кроме того, Байден рассчитывает, что пост главы Агентства США по международному развитию (USAID) займёт Саманта Пауэр, работавшая ранее постпредом США при ООН.

«Её опыт и точка зрения будут иметь важнейшее значение по мере того, как наша страна будет подтверждать свою роль лидера на мировой арене. В качестве руководителя Агентства США по международному развитию посол Пауэр станет мощной силой, помогающей подняться уязвимым, возвещающей новую эпоху человеческого прогресса и развития, а также продвигающей интересы США в мире», — сообщается на сайте Байдена.

Ещё одним чиновником, которого президент-демократ, решил вернуть в обойму американского политического истеблишмента, стала Виктория Нуланд, занимавшая при Обаме пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. В новой администрации она должна получить должность заместителя главы Госдепа.

Владимир Васильев считает, что Байден «подтягивает» в администрацию в основном тех людей, с которыми он лично был знаком и работал. Профессиональные качества привлекаемых в администрацию кадров, по мнению эксперта, для будущего президента и Демпартии имеют второстепенное значение.