Байден объявил о назначении экс-советника главой аппарата Белого дома
- Reuters
«Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о назначении Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента», — говорится в заявлении на сайте переходной команды Байдена.
Клайн был советником Байдена в период, когда тот занимал пост вице-президента в администрации бывшего американского лидера Барака Обамы, а также когда он служил сенатором.
Ранее The New York Times писала, что Госдепартамент США в администрации Байдена может возглавить бывший американский посол в России Уильям Бёрнс.