Байден объявил о назначении экс-советника главой аппарата Белого дома

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Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что назначает главой аппарата Белого дома Рона Клайна, ранее служившего на посту его советника.
Байден объявил о назначении экс-советника главой аппарата Белого дома
  • Reuters

«Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о назначении Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента», — говорится в заявлении на сайте переходной команды Байдена.

Клайн был советником Байдена в период, когда тот занимал пост вице-президента в администрации бывшего американского лидера Барака Обамы, а также когда он служил сенатором.

Ранее The New York Times писала, что Госдепартамент США в администрации Байдена может возглавить бывший американский посол в России Уильям Бёрнс.

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