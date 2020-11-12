Байден объявил о назначении экс-советника главой аппарата Белого дома

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что назначает главой аппарата Белого дома Рона Клайна, ранее служившего на посту его советника.

«Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о назначении Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента», — говорится в заявлении на сайте переходной команды Байдена.

Клайн был советником Байдена в период, когда тот занимал пост вице-президента в администрации бывшего американского лидера Барака Обамы, а также когда он служил сенатором.

Ранее The New York Times писала, что Госдепартамент США в администрации Байдена может возглавить бывший американский посол в России Уильям Бёрнс.