NYT: Госдеп при Байдене может возглавить экс-посол США в России
- Reuters
Как напомнила газета, Бёрнс ныне занимает пост президента частной некоммерческой организации «Фонд Карнеги за международный мир». В 1998—2001 годах он был послом в Иордании, а в 2005—2008-х — в России.
Кроме того, в разные периоды он был помощником госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт, а также заместителем руководителя Госдепа.
В числе претендентов издание также называет помощника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Сьюзан Райс и члена сенатского комитета по иностранным делам Криса Кунса.
Ранее в российском МИД заявили, что у Москвы не было контактов с представителями Байдена.