NYT: Госдеп при Байдене может возглавить экс-посол США в России

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Госдепартамент США в администрации Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента, может возглавить бывший американский посол в России Уильям Бёрнс. Об этом пишет The New York Times, опубликовавшая перечень возможных кандидатов на руководящие посты в стране.
NYT: Госдеп при Байдене может возглавить экс-посол США в России
  • Reuters

Как напомнила газета, Бёрнс ныне занимает пост президента частной некоммерческой организации «Фонд Карнеги за международный мир». В 1998—2001 годах он был послом в Иордании, а в 2005—2008-х — в России.

Кроме того, в разные периоды он был помощником госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт, а также заместителем руководителя Госдепа.

В числе претендентов издание также называет помощника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Сьюзан Райс и члена сенатского комитета по иностранным делам Криса Кунса.

Ранее в российском МИД заявили, что у Москвы не было контактов с представителями Байдена.

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