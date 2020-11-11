В МИД России заявили об отсутствии контактов с представителями Байдена

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у России не было контактов с представителями кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, объявившего о своей победе на президентских выборах.

Об этом информирует ТАСС.

«Контактов на разных отрезках происходящего сейчас в США с представителями и штабом Джозефа Байдена у нас не было», — заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков также напомнил, что в 2016—2017 годах работа посольства России в Вашингтоне сопровождалась возмутительными обстоятельствами.

По его словам, ответственные лица в Вашингтоне, не считаясь с этикой и здравым смыслом, начали приписывать российской стороне «какие-то намерения, ничего общего не имеющие с нормальной дипломатической работой».

«И в этот раз мы сделали для себя исключение и воздержались от выполнения своих прямых обязанностей по налаживанию таких контактов. Соответственно, не планируем этого делать и дальше», — заявил он.

Ранее Байден заявил, что процесс передачи власти после прошедших в США президентских выборов уже не остановить.