В МИД России заявили об отсутствии контактов с представителями Байдена

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у России не было контактов с представителями кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, объявившего о своей победе на президентских выборах.
В МИД России заявили об отсутствии контактов с представителями Байдена
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС.

«Контактов на разных отрезках происходящего сейчас в США с представителями и штабом Джозефа Байдена у нас не было», — заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства. 

Рябков также напомнил, что в 2016—2017 годах работа посольства России в Вашингтоне сопровождалась возмутительными обстоятельствами.

По его словам, ответственные лица в Вашингтоне, не считаясь с этикой и здравым смыслом, начали приписывать российской стороне «какие-то намерения, ничего общего не имеющие с нормальной дипломатической работой». 

«И в этот раз мы сделали для себя исключение и воздержались от выполнения своих прямых обязанностей по налаживанию таких контактов. Соответственно, не планируем этого делать и дальше», — заявил он. 

Ранее Байден заявил, что процесс передачи власти после прошедших в США президентских выборов уже не остановить.

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