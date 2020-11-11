В МИД России заявили об отсутствии контактов с представителями Байдена
- Reuters
Об этом информирует ТАСС.
«Контактов на разных отрезках происходящего сейчас в США с представителями и штабом Джозефа Байдена у нас не было», — заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Рябков также напомнил, что в 2016—2017 годах работа посольства России в Вашингтоне сопровождалась возмутительными обстоятельствами.
По его словам, ответственные лица в Вашингтоне, не считаясь с этикой и здравым смыслом, начали приписывать российской стороне «какие-то намерения, ничего общего не имеющие с нормальной дипломатической работой».
«И в этот раз мы сделали для себя исключение и воздержались от выполнения своих прямых обязанностей по налаживанию таких контактов. Соответственно, не планируем этого делать и дальше», — заявил он.
Ранее Байден заявил, что процесс передачи власти после прошедших в США президентских выборов уже не остановить.