Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла США в России

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего американского посла в России Уильяма Бёрнса.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на заявление политика.

Ранее СМИ называли Бёрнса возможным кандидатом на позицию госсекретаря.

Бёрнс занимает должность президента частной некоммерческой организации «Фонд Карнеги за международный мир». В 1998—2001 годах он был послом в Иордании, а в 2005—2008-х — в России.

Кроме того, в разные периоды он был помощником госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт, а также заместителем руководителя Госдепа.