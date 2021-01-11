Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла США в России

Короткая ссылка
Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего американского посла в России Уильяма Бёрнса.
Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла США в России
  • Reuters

Об этом пишет The Hill со ссылкой на заявление политика.

Ранее СМИ называли Бёрнса возможным кандидатом на позицию госсекретаря.

Бёрнс занимает должность президента частной некоммерческой организации «Фонд Карнеги за международный мир». В 1998—2001 годах он был послом в Иордании, а в 2005—2008-х — в России.

Кроме того, в разные периоды он был помощником госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт, а также заместителем руководителя Госдепа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить