Байден назначит Блинкена на пост госсекретаря
- Reuters
Об этом сообщил представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс в Twitter.
По его словам, Тони Блинкен будет предложен в качестве госсекретаря, Алехандро Майоракс возглавит Министерство внутренней безопасности, посол Линда Томас-Гринфилд станет постпредом США при ООН, экс-госсекретарь Джон Керри будет курировать вопросы климата, а Джейк Салливан займёт должность советника по нацбезопасности.
Ранее Байден заявил, что намерен стать объединяющим страну главой государства.