Байден назначит Блинкена на пост госсекретаря

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Кандидат в президенты США Джо Байден намерен предложить Тони Блинкена на должность госсекретаря.
Байден назначит Блинкена на пост госсекретаря
  • Reuters

Об этом сообщил представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс в Twitter.

По его словам, Тони Блинкен будет предложен в качестве госсекретаря, Алехандро Майоракс возглавит Министерство внутренней безопасности, посол Линда Томас-Гринфилд станет постпредом США при ООН, экс-госсекретарь Джон Керри будет курировать вопросы климата, а Джейк Салливан займёт должность советника по нацбезопасности.

Ранее Байден заявил, что намерен стать объединяющим страну главой государства.

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