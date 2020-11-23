Байден назначит Блинкена на пост госсекретаря

Кандидат в президенты США Джо Байден намерен предложить Тони Блинкена на должность госсекретаря.

Об этом сообщил представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс в Twitter.

По его словам, Тони Блинкен будет предложен в качестве госсекретаря, Алехандро Майоракс возглавит Министерство внутренней безопасности, посол Линда Томас-Гринфилд станет постпредом США при ООН, экс-госсекретарь Джон Керри будет курировать вопросы климата, а Джейк Салливан займёт должность советника по нацбезопасности.

Ранее Байден заявил, что намерен стать объединяющим страну главой государства.