Байден представил кандидата на пост главы Пентагона

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден представил кандидата на пост министра обороны США Ллойда Остина.

Трансляция велась в официальном аккаунте команды Байдена и кандидата на пост вице-президента США Камалы Харрис.

По словам Байдена, США необходим опыт Остина, чтобы развивать отношения с другими странами, восстанавливать альянсы и укреплять общую безопасность.

Ранее сообщалось, что Байден решил выдвинуть кандидатуру генерала в отставке Ллойда Остина на пост главы Минобороны США.

Остин ранее возглавлял Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).

В случае утверждения кандидатуры он станет первым афроамериканцем на посту главы Пентагона.