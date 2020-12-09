Байден представил кандидата на пост главы Пентагона
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Трансляция велась в официальном аккаунте команды Байдена и кандидата на пост вице-президента США Камалы Харрис.
По словам Байдена, США необходим опыт Остина, чтобы развивать отношения с другими странами, восстанавливать альянсы и укреплять общую безопасность.
Ранее сообщалось, что Байден решил выдвинуть кандидатуру генерала в отставке Ллойда Остина на пост главы Минобороны США.
Остин ранее возглавлял Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).
В случае утверждения кандидатуры он станет первым афроамериканцем на посту главы Пентагона.