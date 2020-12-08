Politico: Байден выбрал кандидата на пост главы Пентагона

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Объявивший о своей победе на американских президентских выборах Джо Байден решил выдвинуть кандидатуру генерала в отставке Ллойда Остина на пост главы Минобороны США.
Politico: Байден выбрал кандидата на пост главы Пентагона
  • © REUTERS/Joshua Roberts

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что Остин может стать первым афроамериканцем на посту министра обороны Соединённых Штатов.

При этом Остин и представители команды Байдена не стали комментировать изданию информацию о возможности назначения.

Ллойд Остин ранее возглавлял Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).

Ранее The New York Times писала, что Байден выдвинет генпрокурора штата Калифорния Хавьера Бесерру на пост министра здравоохранения.

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