Politico: Байден выбрал кандидата на пост главы Пентагона
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Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что Остин может стать первым афроамериканцем на посту министра обороны Соединённых Штатов.
При этом Остин и представители команды Байдена не стали комментировать изданию информацию о возможности назначения.
Ллойд Остин ранее возглавлял Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).
Ранее The New York Times писала, что Байден выдвинет генпрокурора штата Калифорния Хавьера Бесерру на пост министра здравоохранения.