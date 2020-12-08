Politico: Байден выбрал кандидата на пост главы Пентагона

Объявивший о своей победе на американских президентских выборах Джо Байден решил выдвинуть кандидатуру генерала в отставке Ллойда Остина на пост главы Минобороны США.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что Остин может стать первым афроамериканцем на посту министра обороны Соединённых Штатов.

При этом Остин и представители команды Байдена не стали комментировать изданию информацию о возможности назначения.

Ллойд Остин ранее возглавлял Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).

Ранее The New York Times писала, что Байден выдвинет генпрокурора штата Калифорния Хавьера Бесерру на пост министра здравоохранения.