Обвинения в подстрекательстве, поощрении насилия и нападках на сенаторов: как проходит процесс по импичменту Трампа

Сторона обвинения по процессу импичмента Дональда Трампа представила новые аргументы, свидетельствующие о необходимости утвердить соответствующую резолюцию об отстранении от власти уже бывшего президента США. Так, по мнению членов палаты представителей от Демократической партии, Трамп совершал нападки на конгрессменов, вёл себя как «главный подстрекатель», провоцируя своих сторонников на штурм Капитолия. При этом отмечается, что митингующие 6 января якобы хотели убить Майка Пенса, занимавшего на тот момент пост вице-президента страны, и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Опрошенные RT эксперты подчёркивают, что процесс носит исключительно политический характер.

В Соединённых Штатах Америки продолжается процесс импичмента в отношении 45-го президента Дональда Трампа. На первом заседании сенаторы поддержали заявление о том, что процедура не противоречит Конституции США.

Затем в среду, 10 февраля, свои доводы относительно необходимости вынесения импичмента приводила сторона обвинения, состоящая из членов палаты представителей от Демократической партии.

Ведущий менеджер процесса со стороны обвинения Джейми Раскин отметил, что Трамп в ходе событий 6 января, которые стали катализатором для разбирательства в отношении него по обвинению в «подстрекательстве к мятежу», вёл себя не как подобает лидеру страны.

«Когда толпа его сторонников штурмовала и ворвалась в Сенат, захватила Палату представителей и атаковала правоохранителей, (Трамп) следил за происходящим по телевизору, словно это было реалити-шоу. Он упивался этим (зрелищем. — RT) и ничем не помог нам как главнокомандующий. Вместо этого он выступил в роли главного подстрекателя, публикуя твиты, которые лишь ещё больше подзадоривали разбушевавшуюся толпу», — сказал Раскин.

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Напомним, в первый день процесса конгрессмен от штата Мэриленд рассказал, что его дочь, находившаяся в Вашингтоне во время беспорядков, заявила, что больше не хочет посещать Капитолий.

«Из всех ужасов, которые мне пришлось увидеть и услышать в тот день и после, это стало для меня самым сильным ударом», — подчеркнул Раскин.

Его коллега Тед Лью в среду обратил внимание сенаторов на нападки Трампа на конгрессменов, от которых экс-президент хотел добиться, чтобы те не утверждали победу Джо Байдена на президентских выборах.

«Президент нападал не просто на одного или двух людей, на демократов вроде меня, он нападал на вас, на сенаторов-демократов и сенаторов-республиканцев, он нападал на всех нас, точно так же, как и толпа», — заявил член палаты представителей от штата Калифорния.

Ещё одной выступающей со стороны обвинения была Стейси Пласкетт, конгрессмен от американских Виргинских островов. Она изучала право на курсе Раскина, в прошлом преподавателя конституционного права в Американском университете.

По её словам, одной из целей «вооружённых и организованных мятежников» было «причинение вреда или убийство» Майка Пенса, занимавшего на тот момент пост вице-президента США, и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Она отметила, что Трамп часто использовал выражение «Сумасшедшая Нэнси» в отношении Пелоси.

«Мне хотелось бы пояснить вам, почему это насилие можно было предвидеть и почему Дональд Трамп действовал не так, как любой другой политик, просто призывающий своих бойцов — своих сторонников — к борьбе. Насилие, к которому прибегли 6 января, как и сам штурм (Капитолия), возникли не на пустом месте. Вы поймёте, что Дональд Трамп знал тех, кого подстрекал, и видел, на какие насильственные действия эти люди способны. Он систематически восхвалял и поощрял это насилие, ни разу его не осудив», — пояснила Пласкетт.

Во время своего выступления она также вспомнила о событиях 11 сентября 2001 года, когда конгрессмены, по её словам, также подвергались смертельной опасности.

Наряду с этим сторона обвинения продемонстрировала новые видеозаписи штурма Капитолия, в том числе кадры с камер видеонаблюдения. Вдобавок, они восстановили поминутную хронологию событий в Капитолии.

Reuters

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Процесс продолжится вечером 11 февраля по московскому времени. Ожидается, что сторона обвинения закончит приводить свои аргументы, после чего трибуна для выступлений станет доступна адвокатам Трампа.

45-го президента США обвиняют по статье «подстрекательство к мятежу», резолюция об импичменте уже прошла утверждение палаты представителей.

Для вынесения обвинительного заключения в отношении Дональда Трампа необходима поддержка как минимум 67 сенаторов из 100 (50 мест в верхней палате конгресса США принадлежит членам Республиканской партии).

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При этом, как отмечают американские СМИ, сенаторы могут также провести голосование по запрету экс-главе Белого дома вновь баллотироваться на пост главы государства, на котором будет достаточно простого большинства. По данным прессы, такая процедура обычно проводится после рассмотрения вопроса об отстранении президента, однако может быть проведена и вместо него.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла Трампу в ходе президентской кампании 2016 года, в своём Twitter сделала заявление о том, что экс-глава государства может избежать импичмента исключительно за счёт личных связей.

«Если республиканцы в сенате не признают Дональда Трампа виновным, причина будет не в его фактической правоте и не в компетентности его адвокатов, а в том, что в жюри входят его сообщники», — написала она.

Отметим, что Дональд Трамп стал первым американским лидером, которому палата представителей США дважды объявляла импичмент. Также впервые в истории страны процесс проходит в отношении бывшего президента.

«Для уголовного дела против Трампа у демократов оснований нет»

Как отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, стороне обвинения, то есть демократам, всё равно, в чём обвинить Дональда Трампа — лишь бы сработало.

«Всему происходящему очень хорошо подходит выражение: «Цель оправдывает средства». Мы видим, что обвинения абсурдные. В конституции говорится об отстранении действующего президента. И в конституции говорится, что председательствовать в Сенате должен председатель Верховного суда. А он отказался это делать. То есть, это чистейшей воды политика, о праве здесь речь не идёт. Поэтому суть обвинения уже отходит на второй план», — выразил мнение собеседник RT.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин заметил, что процесс импичмента в отношении уже бывшего президента проходит в лучших традициях «банановых республик».