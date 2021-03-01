«Актив организации»: почему среди республиканцев растёт популярность Трампа

Проигрыш президентской кампании и обвинения со стороны демократов не сделали Трампа «битой фигурой» в глазах консервативно настроенных республиканцев. Это показали результаты опроса, проведённого среди участников Конференции консервативных кругов США. Большинство консерваторов готовы поддержать Трампа во время будущих выборов и полностью разделяют его курс. По словам экспертов, такие настроения характерны и для Республиканской партии в целом. Как отмечают аналитики, даже если партия сможет найти к выборам 2024 года сильных соперников для экс-президента, они всё равно будут копировать политический стиль Трампа и продолжат его курс.

Более половины участников Конференции консервативных кругов США (Conservative Political Action Conference, CPAC), состоявшейся накануне, готовы поддержать Дональда Трампа, если он примет участие в праймериз Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году.

Согласно результатам выборочного опроса, проведённого в рамках конференции, проголосовать за экс-президента на будущих праймериз намерены 55% респондентов.

Сцена Конференции консервативных кругов США (Conservative Political Action Conference, CPAC)

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© Joe Skipper

При этом 21% участников опроса хотели бы поддержать на праймериз действующего губернатора Флориды Рона Десантиса, ещё 4% готовы проголосовать за губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм.

На вопрос, хотят ли они, чтобы Дональд Трамп баллотировался на президентских выборах в 2024 году, 68% респондентов дали утвердительный ответ, 15% — отрицательный. Ещё 17% консерваторов не определились с выбором.

Кроме того, выяснилось, что 95% опрашиваемых хотят, чтобы Республиканская партия продолжила программу и политику 45-го президента.

Как отмечают эксперты, результаты этого опроса коррелируют с настроениями в Республиканской партии.

«Подобные настроения неоднократно подтверждались и ранее. Например, показательным было голосование республиканцев во время процедуры импичмента, когда большинство не поддержало обвинения против Трампа», — напомнил в комментарии RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

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По словам эксперта, рейтинг Трампа среди республиканцев не снизился даже после его поражения на президентских выборах.

«Трамп смог убедить большую часть республиканцев, что он одержал победу на выборах, но из-за махинаций, фальсификаций с голосами по почте Байден занял Белый дом», — пояснил Рогулёв.

Похожей точки зрения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Как отметил эксперт, на Конференции консервативных кругов США собралась преимущественно верхушка Республиканской партии, отношения с которой у Трампа ранее складывались не всегда просто.

«Опрос показал, что руководство Республиканской партии сейчас ориентировано на Трампа, их симпатии склонились в его сторону. Верхушка партии начала понимать, что Трамп — актив организации, а не пассив», — пояснил эксперт в беседе с RT.

«Услышали то, что хотели услышать»

Сам Дональд Трамп выступил с речью на конференции. Политик и бизнесмен в очередной раз заявил, что якобы выиграл президентские выборы в ноябре 2020 года.

«Как вам известно, Белый дом они проиграли», — сказал Трамп про демократов.

Он также не исключил, что примет участие в следующей президентской кампании.

«Кто знает, может быть, я решу одержать над ними победу и в третий раз», — добавил Трамп.

Бывший президент призвал соратников «никогда не забывать» о «великих победах», которые были у республиканцев.

Reuters

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«С вашей помощью мы вернём себе палату представителей, одержим победу в сенате, а потом состоится триумфальное возвращение президента-республиканца в Белый дом. Интересно, кто это будет?» — задал со сцены вопрос экс-президент.

Кроме того, Трамп опроверг слухи о создании им новой партии.

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«Я не создаю новую партию — это были фейковый новости, всё фейк. А как было бы здорово: «Давайте создадим новую партию и расколем наши голоса, чтобы победы нам было больше не видать». Нет, мы этого не хотим», — подчеркнул Трамп.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что Трамп якобы рассматривал возможность создания новой политической партии. По данным СМИ, экс-президент планировал назвать её Партией патриотов.

Как отметил Юрий Рогулёв, опровержение этой информации, сделанное накануне Трампом, играет важную роль для его отношений с Республиканской партии.

«Для республиканцев было важно убедиться, что Трамп остаётся с ними. И когда он опроверг слухи о создании новой партии, республиканцы услышали то, что хотели услышать», — считает эксперт.

Ключевые выборы

Напомним, что Дональд Трамп баллотировался на второй президентский срок, но проиграл выборы своему сопернику от Демократической партии Джо Байдену. Голосование состоялось 3 ноября 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 рекордное количество избирателей изъявили свою волю досрочно по почте, поэтому подсчёт голосов затянулся на несколько дней.

Хотя коллегия выборщиков проголосовала в итоге за Джо Байдена, Трамп отказался признавать результаты выборов и заявил о большом количестве фальсификаций и подтасовок.

Юристы политика даже пытались оспорить результаты выборов в ряде штатов в судебном порядке, но суды отклонили эти иски.

На фоне этих неудач Трамп ясно дал понять, что не намерен сходить с политической сцены США и нацелен на продолжение борьбы.

Президентские выборы в США

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В начале декабря 2020 года он анонсировал возможное выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах в 2024 году. Об этом Трамп сообщил во время рождественского приёма для членов Национального комитета Республиканской партии.

«Это были потрясающие четыре года. И мы пытаемся превратить их в восемь. В противном случае увидимся через четыре года», — подчеркнул тогда Трамп.

Ранее о такой возможности заявил бывший и. о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни. Он не исключил, что Трамп выдвинет свою кандидатуру в 2024 году, и отметил, что бизнесмен точно останется в политике.

При этом национальный комитет Республиканской партии США не намерен как-то выделять экс-президента во время подготовки к президентской кампании в 2024 году, если он решит выставить свою кандидатуру. Об этом заявила в январе 2021 года глава комитета Ронна Макдэниел.

«Партия должна сохранять нейтралитет. Я не буду говорить, кому баллотироваться в 2024 году, а кому нет», — ответила Макдэниел на вопрос Associated Press о том, хочет ли она, чтобы Трамп участвовал в следующих выборах.

Как пояснил Юрий Рогулёв, в действительности перспективы выдвижения Дональда Трампа на выборах в 2024 году зависят не от национального комитета Республиканской партии, а от исхода промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в 2022 году.

«Национальный комитет — группа партийных функционеров, координационный орган, который зависит от комитетов по штатам и у которого нет реальных ресурсов повлиять на выдвижение Трампа. Гораздо более важную роль будут играть политики, избранные по партийным спискам в конгресс», — добавил эксперт.

Reuters

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Отметим, что газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на помощников Трампа, что он, скорее всего, примет окончательное решение о выдвижении своей кандидатуры на пост президента после промежуточных выборов в конгресс.

Отметим, что возможность снова баллотироваться на высший государственный пост сохранилась у Трампа благодаря провалу процедуры импичмента в сенате. Верхняя палата конгресса отклонила в середине февраля обвинительный вердикт в рамках процесса по импичменту Трампа.

Напомним, что процедура импичмента была инициирована в отношении Трампа демократами в связи с событиями 6 января 2021 года. В этот день конгресс должен был окончательно утвердить итоги президентских выборов. Дональд Трамп созвал своих сторонников на митинг, посвящённый требованию пересмотра официальных результатов голосования. Мирное мероприятие переросло в массовые беспорядки, часть протестующих прорвались в здание Капитолия. В результате стычек между сторонниками 45-го президента и сотрудниками правоохранительных органов погибли пять человек.

Фундамент трампизма

Эксперты не спешат прогнозировать, будет ли Дональд Трамп пытаться вернуться в Белый дом.

«Сейчас для Республиканской партии важно не расколоться, а также подготовиться к промежуточным выборам 2022 года. При подготовке к этим выборам республиканцы рассчитывают на поддержку Трампа, который стал популярной фигурой. Но если они проиграют эти выборы, то у Трампа не будет смысла выдвигаться в 2024 году», — считает Юрий Рогулёв.

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При этом у Республиканской партии пока нет альтернативных Трампу кандидатур для участия в будущей президентской гонке. Такого мнения придерживается Владимир Васильев.

«Республиканская политизированная молодёжь подражает Трампу, а такие политики, как Марко Рубио, уже не являются для неё авторитетом. Даже если партия найдёт другого сильного кандидата, он всё равно будет похож на Трампа и будет проводить похожий курс», — уверен Владимир Васильев.

По его мнению, Республиканская партия нуждается в Трампе для борьбы с Джо Байденом и демократами.

«Важно также отметить, что ранее Трамп поставил задачу переформатировать Республиканскую партию. И в будущем он может попытаться заменить республиканцев старого формата трампистами. Сейчас он грамотно закладывает фундамент для этого», — заключил эксперт.