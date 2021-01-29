«Ему припомнят многое»: почему в Республиканской партии дистанцируются от возможного выдвижения Трампа на выборах-2024

Национальный комитет Республиканской партии США не будет просить Дональда Трампа выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом заявила председатель организации Ронна Макдэниел, подчеркнувшая, что партия должна сохранять нейтралитет в этом вопросе. При этом она отметила, что рассчитывает на поддержку Трампа в ходе промежуточных выборов 2022 года в конгресс, где республиканцы утратили контроль над обеими палатами. По мнению экспертов, с учётом событий 6 января, когда сторонники 45-го президента США ворвались в Капитолий, Трамп заработал себе высокий антирейтинг, поэтому ядро Республиканской партии намерено дистанцироваться от своего бывшего лидера, чтобы не ставить под удар собственную репутацию.

Национальный комитет Республиканской партии США не будет выделять Дональда Трампа среди других кандидатов в ходе президентской избирательной кампании 2024 года, если политик решит баллотироваться на этот пост. Об этом заявила глава комитета Ронна Макдэниел.

«Партия должна сохранять нейтралитет. Я не буду говорить, кому баллотироваться в 2024 году, а кому нет», — ответила Макдэниел на вопрос Associated Press о том, хочет ли она, чтобы Трамп участвовал в следующих выборах.

При этом она заявила, что надеется на поддержку 45-го президента США на промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут в 2022 году.

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Эти выборы называются промежуточными, поскольку выпадают на середину четырёхлетнего президентского срока. В США они считаются наиболее важным политическим событием между выборами главы государства: на них палата представителей переизбирается полностью, а сенат — на треть.

Именно это голосование служит своеобразным референдумом по вопросу одобрения работы действующего президента: оно может либо укрепить положение партии, находящейся у власти, либо серьёзно ограничить возможности главы государства, если преимущество останется за оппозицией.

Агентство Associated Press отмечает, что сейчас Ронна Макдэниел сосредоточена как раз на предстоящих промежуточных выборах, в ходе которых республиканцы попытаются вернуть себе контроль над сенатом и завоевать большинство в нижней палате конгресса.

Таким образом, несмотря на то что Макдэниел является сторонницей Трампа, ей предстоит восстановить позиции партии после болезненного выборного цикла 2020 года, который стоил республиканцам Белого дома и преимущества в сенате, пишет главный политический обозреватель AP Стив Пиплз.

Возвращение президента?

Напомним, Дональд Трамп уже несколько раз намекал, что может принять участие в выборах 2024 года. Впервые он заявил об этом сторонникам в начале декабря 2020-го, после того как победителем президентской кампании был объявлен Джо Байден.

«Это были потрясающие четыре года. И мы пытаемся превратить их в восемь. В противном случае увидимся через четыре года», — заявил Трамп во время рождественского приёма для членов Национального комитета Республиканской партии.

Выступая с речью 8 января, он заявил, что «всё только начинается», а в своей прощальной речи в качестве главы государства 20 января он вновь сказал: «Движение, которое мы запустили, только начинается».

Ронна Макдэниел

Reuters

© David T. Foster

Тогда же американские СМИ распространили информацию о предполагаемых планах Трампа по созданию собственной политической партии. Об этом, в частности, сообщила The Wall Street Journal, сославшись на анонимные источники в окружении политика. По информации издания, он обсуждал это со своими помощниками и ближайшими соратниками. Якобы было даже придумано название — Партия патриотов.

Эту информацию не оставила без внимания Ронна Макдэниел, отметив, что подобные действия приведут к расколу среди республиканцев и «гарантируют демократам безоговорочную победу».

«Это автоматически гарантирует победу демократов. Это последнее, чего хотели бы республиканцы. Очевидно, что он это понимает», — добавила глава Национального комитета Республиканской партии.

В свою очередь, аналитики отмечают, что республиканцы сейчас нацелены на то, чтобы не позволить Трампу «раскачать республиканскую лодку» и не дать его сторонникам уйти в крайние формы протеста.

«Трамп может создать свою партию, может выдвигаться как независимый кандидат, но не думаю, что он вновь станет президентом. Учитывая, что он имел в распоряжении все административные рычаги, чтобы добиться победы, он всё-таки проиграл, а после пытался оспаривать итоги выборов и фактически сдал конгресс», — отметил в разговоре с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«Вряд ли республиканцы его когда-нибудь ещё поддержат при выдвижении в президенты, потому что у него слишком высокий антирейтинг», — предположил эксперт.

«Хотели бы получить его электорат»

При этом демократы рассчитывают законодательно запретить Трампу повторно избираться на пост президента. Несмотря на то что его полномочия как главы государства официально истекли 20 января, палата представителей объявила ему импичмент, обвинив в подстрекательстве к мятежу из-за событий 6 января. Тогда сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать процессу утверждения победы Джо Байдена.

Эксперты допускают, что если при рассмотрении дела об импичменте сенат установит, что Трамп действительно нарушил закон, то у конгресса будет возможность запретить ему избираться на государственные должности.

Капитолий

© REUTERS/Jason Reed

Кроме того, очевидно, что о своём намерении участвовать в президентской гонке 2024 года заявят и другие республиканцы. Так, ряд политиков уже выступают с критикой президента Байдена. Среди них — Никки Хейли, экс-губернатор штата Южная Каролина и бывший постпред США в ООН. Телеканал CTV отмечает, что она создала собственный политический комитет и пока сосредоточилась на промежуточных выборах 2022-го.

В свою очередь, бывший госсекретарь США Майк Помпео разместил в Twitter сообщение, в котором написал: «1384 дня» — именно столько на момент публикации оставалось до следующих выборов главы государства. Медиа и американские политологи расценили это как намёк на будущее участие в президентской гонке.

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«В отсутствие республиканского президента в Белом доме у многих возникает чувство, что в 2024 году у них появится шанс», — заявил Джефф Кауфман, лидер республиканцев в Айове, где традиционно начинается голосование за выдвижение кандидатуры на выборах.

Эксперты констатируют, что после событий 6 января многие республиканцы пытаются дистанцироваться от Трампа, чтобы его репутационные потери не оказали на них негативного влияния.

«В то же время республиканцы учитывают, что 74 млн избирателей, которые проголосовали за Трампа, могут помочь партии на промежуточных выборах 2022 года отвоевать по меньшей мере одну из палат конгресса. С одной стороны, они хотели бы получить его электорат на промежуточных выборах, но при этом не отвечать за те сложности, которые он создал во внутренней политике США. Эта двойственность республиканской позиции будет продолжаться до тех пор, пока не появится явный лидер, который объявит о новой программе партии, соберёт ядро вокруг себя, предложит стране новую повестку дня и альтернативу платформе демократов», — считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Собеседник RT выразил мнение, что даже если Трампу не закроют дорогу к выборам через импичмент, то ему всё равно придётся нелегко из-за негативной репутации, которую создали его политические противники.