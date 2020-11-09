«Никогда не был харизматичным лидером»: что стоит за обещаниями Байдена «объединить» США

Кандидат в президенты США Джо Байден пообещал стать лидером, который объединит американцев. Об этом он заявил в своей речи перед сторонниками в штате Делавэр. Демократ отметил, что не собирается делить штаты на республиканские и демократические и намерен «завоевать доверие всех граждан». Байден уверен, что одержал «чистую победу», хотя подсчёт голосов ещё не завершён, а Трамп и вовсе планирует опротестовать предварительные результаты выборов в ряде штатов. Между тем эксперты отмечают, что сейчас Байден раздаёт во многом невыполнимые обещания. По мнению аналитиков, Соединённым Штатам действительно требуется преодолеть глубокий раскол в элитах и обществе, однако они сомневаются, что демократический кандидат, если он всё-таки возглавит Белый дом, сможет справиться с этой задачей.

Кандидат в президенты США Джо Байден пообещал объединить американское общество. Об этом политик, объявивший накануне о своей победе на выборах главы государства, сказал во время выступления в штате Делавэр, откуда он был впервые избран сенатором.

«Обещаю быть президентом, который стремится не разобщать, а объединять. Который видит не республиканские и демократические штаты, а Соединённые Штаты. И который все силы положит на то, чтобы завоевать доверие всех граждан», — подчеркнул Байден, обращаясь к американцам.

По его словам, сейчас необходимо отказаться от резкой риторики и «снизить градус напряжённости». Он призвал американцев «вновь друг друга видеть, вновь друг друга слышать». Одной из своих приоритетных задач Байден назвал возвращение уважения к Соединённым Штатам.

«Я баллотировался на этот пост, чтобы возродить душу Америки. Восстановить хребет нашей нации — средний класс. И снова сделать Америку уважаемой во всём мире», — добавил Байден.

Демократ уверен, что одержал на выборах «чистую победу». Правда, 7 ноября он написал в Twitter, что после голосования «уровень напряжённости может быть высоким», подразумевая споры по результатам выборов и протесты граждан.

«Знаю, что после таких непростых выборов уровень напряжённости может быть высоким. Но нам нужно сохранять спокойствие. И терпение. И не препятствовать завершению процедуры, пока ведётся подсчёт всех голосов», — отметил Байден.

Трудности подсчёта

На данный момент в Соединённых Штатах всё ещё продолжается подсчёт голосов, однако, согласно открытым данным и прогнозам СМИ, Байден уже набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Действующий президент Дональд Трамп не признаёт победу оппонента и намерен оспаривать результаты выборов в судебном порядке.

«Вечером в день выборов у меня был столь серьёзный отрыв во всех этих штатах, но спустя несколько дней он необъяснимым образом исчез. Возможно, по мере продвижения наших судебных разбирательств этот отрыв вернётся», — написал республиканец 7 ноября на своей странице в Twitter.

Американцы в ожидании объявления итогов голосования

Reuters

© Stephen Lam

В частности, Республиканская партия обратилась в Верховный суд США с просьбой запретить властям Пенсильвании предпринимать какие-либо действия с бюллетенями, полученными по почте после 3 ноября. Инстанция пошла навстречу республиканцам и временно обязала чиновников штата отделить бюллетени, которые были получены после дня выборов.

Как сообщил ранее замглавы штаба Трампа Джастин Кларк, глава Белого дома добивается «приостановки подсчёта, пока не будет обеспечена реальная прозрачность и республиканцы смогут гарантировать, что весь подсчёт производится честно и в соответствии с законом».

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«Я не успокоюсь, пока для американских граждан не будет осуществлён честный подсчёт голосов, которого они заслуживают и которого требует демократия», — заявил Трамп.

Между тем в Вашингтоне на Капитолийском холме уже начали возводить трибуны для церемонии инаугурации, которая запланирована на 20 января. А Байден получил поздравления от ряда зарубежных лидеров, включая генсека НАТО и главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Кремле предварительные итоги американских выборов пока не комментировали.

Эксперты напоминают, что текущая избирательная кампания в США стала одной из самых грязных в истории страны. Полемизируя друг с другом, кандидаты не гнушались прямых взаимных оскорблений, чёрного пиара и популистских выпадов. Кроме того, противостояние между Трампом и Байденом во многом обострилось из-за несовершенства избирательной системы Соединённых Штатов, говорят политологи.

«В американских предвыборных кампаниях всегда хватало грязи и хаоса. Но при Трампе, который не признаёт нормы политкорректности, это всё усугубилось. Аналогичным образом начали вести себя его оппоненты, прибегая порой к весьма жёстким выражениям», — отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT также отметил, что в ходе этой президентской кампании неэтичное поведение стало нормой американской политики.

Невыполнимые обещания

Между тем, как сообщает ряд американских СМИ, и в том числе The Washington Post, Байден, называющий себя избранным президентом, планирует подписать указы, которые серьёзно изменят американскую политику. Со ссылкой на источники газета пишет, что Байден планирует восстановить участие государства в Парижском соглашении по климату и снять запрет на въезд в США для граждан из отдельных мусульманских стран, который Трамп ввёл в 2017-м.

Ограничения касались жителей Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Правда, как уточнила The Washington Post, стремление Байдена радикально изменить действующее иммиграционное законодательство может натолкнуться на противодействие утопающего в противоречиях конгресса.

Протесты Black Lives Matter в Нью-Йорке после выборов

Reuters

© Andrew Kelly

Стоит отметить, что по итогам выборов преимущество в Сенате сохранили республиканцы, а демократы удержали большинство в Палате представителей. Как пишет американское издание Politico, Байдену, если он всё-таки займёт Овальный кабинет, придётся искать общий язык со своим «старым другом» Митчем Макконнеллом, лидером республиканцев в верхней палате конгресса.

«Митч Макконнелл вынудит Джо Байдена обсуждать с ним кандидатуру каждого министра, каждого судьи окружного суда и каждого прокурора, — приводит издание слова сенатора-демократа от штата Коннектикут Криса Мерфи. — Могу предположить, что почти сразу разразится конституционный кризис».

Аналитики отчасти разделяют такую точку зрения. По их мнению, активное сотрудничество с политическими оппонентами в рамках законодательной деятельности существенно ослабит позиции Байдена как вероятного президента и неизбежно разочарует его электорат, а также левое крыло Демпартии, рассчитывавшее на «прогрессивные реформы».

Кроме того, эксперты сомневаются, что Байдену удастся преодолеть раскол в американском истеблишменте и обществе. Так, по словам Владимира Брутера, для того, чтобы объединить страну, у демократа, если он всё-таки придёт в Белый дом, нет ни эффективной программы, ни умения находить разумные компромиссы.

«Байден не объединит американцев, поскольку просто не знает, как это сделать. Кроме того, я с трудом представляю, что он сможет выполнить и другие предвыборные обещания — восстановить экономику, победить коронавирус, вернуть уважение к Америке на международной арене», — говорит Брутер.

Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин также уверен, что Байден не сможет стать президентом для «всех американцев», как он пообещал ранее. Как полагает эксперт, не стоит принимать за чистую монету заявления демократа о том, что он непременно «объединит США и решит множество других насущных проблем».

«Байден не сможет стать президентом, который объединит американское общество. К такому выводу я прихожу на том основании, что за последние четыре года демократ никак себя не проявлял. Все обещания Байден сейчас даёт на публику», — говорит Домрин.

Юрий Рогулёв также считает, что демократ поставил перед собой задачи, с которым он не в состоянии справиться. Эксперт не исключает, что даже самые ярые сторонники политика, поддержавшие его на выборах, По мнению эксперта, американцы, поддержавшие на выборах Байдена, быстро в нём разочаруются.