В США требуют не считать полученные после выборов бюллетени в Пенсильвании

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Республиканцы потребовали у Верховного суда США отделить и не засчитывать бюллетени в Пенсильвании, которые были получены после дня выборов.
В США требуют не считать полученные после выборов бюллетени в Пенсильвании
  • © REUTERS/Mark Makela

«Суд должен распорядиться, чтобы ответчики — избирательные комиссии округов — зарегистрировали, отделили и не предпринимали никаких действий в отношении полученных по почте или поданных заочно бюллетеней, которые прибывают после общего дня выборов до крайнего срока, но до того, как Верховный суд Пенсильвании продлил крайний срок», — цитирует РИА Новости исковое заявление.

Отмечается, что от Верховного суда требуется определить, насколько законны данные бюллетени.

Ранее стало известно, что в американском штате Джорджия после президентских выборов будет произведён пересчёт голосов, если разница между позициями кандидатов останется столь же малой.

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