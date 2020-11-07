В США требуют не считать полученные после выборов бюллетени в Пенсильвании

Республиканцы потребовали у Верховного суда США отделить и не засчитывать бюллетени в Пенсильвании, которые были получены после дня выборов.

«Суд должен распорядиться, чтобы ответчики — избирательные комиссии округов — зарегистрировали, отделили и не предпринимали никаких действий в отношении полученных по почте или поданных заочно бюллетеней, которые прибывают после общего дня выборов до крайнего срока, но до того, как Верховный суд Пенсильвании продлил крайний срок», — цитирует РИА Новости исковое заявление.

Отмечается, что от Верховного суда требуется определить, насколько законны данные бюллетени.

Ранее стало известно, что в американском штате Джорджия после президентских выборов будет произведён пересчёт голосов, если разница между позициями кандидатов останется столь же малой.