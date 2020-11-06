В штате Джорджия могут пересчитать голоса
- Reuters
«При таком небольшом разрыве будет пересчёт», — сказал чиновник во время выступления, которое транслировал CBS.
По словам Раффенспергера, окончательный подсчет в Джорджии «на данный момент имеет огромное значение для всей страны».
"With a margin that small, there will be a recount," Georgia Secretary of State Brad Raffensperger says, as race between Biden and Trump is down to thousands of votes— CBS News (@CBSNews) November 6, 2020
"The final tally in Georgia at this point has huge implications for the entire country" https://t.co/fxHKy8hSEppic.twitter.com/um03Yn3unW
Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа заявил о большом количестве нарушений на выборах в штате Пенсильвания, где, по последним сообщениям, вперёд вырвался кандидат от демократов Джо Байден.
Кроме того, в штабе настаивают на том, что в Неваде «есть тысячи человек, которые некорректно подали бюллетени по почте».