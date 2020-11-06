В штате Джорджия могут пересчитать голоса

В американском штате Джорджия после президентских выборов будет произведён пересчёт голосов, если разница между позициями кандидатов останется столь же малой, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

«При таком небольшом разрыве будет пересчёт», — сказал чиновник во время выступления, которое транслировал CBS.

По словам Раффенспергера, окончательный подсчет в Джорджии «на данный момент имеет огромное значение для всей страны».

"With a margin that small, there will be a recount," Georgia Secretary of State Brad Raffensperger says, as race between Biden and Trump is down to thousands of votes



"The final tally in Georgia at this point has huge implications for the entire country" https://t.co/fxHKy8hSEppic.twitter.com/um03Yn3unW — CBS News (@CBSNews) November 6, 2020

Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа заявил о большом количестве нарушений на выборах в штате Пенсильвания, где, по последним сообщениям, вперёд вырвался кандидат от демократов Джо Байден.

Кроме того, в штабе настаивают на том, что в Неваде «есть тысячи человек, которые некорректно подали бюллетени по почте».