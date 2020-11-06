В штате Джорджия могут пересчитать голоса

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В американском штате Джорджия после президентских выборов будет произведён пересчёт голосов, если разница между позициями кандидатов останется столь же малой, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.
В штате Джорджия могут пересчитать голоса
  • Reuters

«При таком небольшом разрыве будет пересчёт», — сказал чиновник во время выступления, которое транслировал CBS.

По словам Раффенспергера, окончательный подсчет в Джорджии «на данный момент имеет огромное значение для всей страны».

Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа заявил о большом количестве нарушений на выборах в штате Пенсильвания, где, по последним сообщениям, вперёд вырвался кандидат от демократов Джо Байден.

Кроме того, в штабе настаивают на том, что в Неваде «есть тысячи человек, которые некорректно подали бюллетени по почте».

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