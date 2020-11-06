Штаб Трампа заявил о нарушениях на голосовании в Пенсильвании

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа заявил о большом количестве нарушений на выборах в штате Пенсильвания, где, по последним сообщениям, вперёд вырвался кандидат от демократов Джо Байден.

«Было много нарушений в Пенсильвании, включая то, что выборные чиновники не давали законным наблюдателям-волонтёрам достаточный доступ к местам подсчёта голосов. Мы одержали верх в суде в нашей борьбе, но были лишены ценного времени, нам было отказано в прозрачности, на которую мы имеем право по закону штата», — заявил юрист штаба Мэтт Морган.

Кроме того, в штабе настаивают на том, что в Неваде «есть тысячи человек, которые некорректно подали бюллетени по почте».

Как ранее сообщил CNN, Байден опережает Трампа в штате Пенсильвания (20 выборщиков): демократ набирает 49,4%, в то время как у республиканца 49,3%.

Также издание The Washington Post сообщало, что более 150 тыс. бюллетеней не были доставлены почтой США в день президентских выборов.