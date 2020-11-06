WP: Почта не доставила более 150 тысяч бюллетеней ко дню выборов в США
Отмечается, что 12 тыс. этих бюллетеней относятся к пяти штатам, в которых победитель ещё не определён.
По данным издания, число не доставленных вовремя бюллетеней будет расти после поступления новых данных.
Ранее сообщалось, что в США продолжается подсчёт бюллетеней после голосования на выборах президента страны, до сих пор не определены победители в ряде штатов, в том числе Неваде и Пенсильвании.
Пока перевес в пользу кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.