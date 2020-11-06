WP: Почта не доставила более 150 тысяч бюллетеней ко дню выборов в США

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Более 150 тыс. бюллетеней не были доставлены почтой США в день президентских выборов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные службы.

Отмечается, что 12 тыс. этих бюллетеней относятся к пяти штатам, в которых победитель ещё не определён.

По данным издания, число не доставленных вовремя бюллетеней будет расти после поступления новых данных.

Ранее сообщалось, что в США продолжается подсчёт бюллетеней после голосования на выборах президента страны, до сих пор не определены победители в ряде штатов, в том числе Неваде и Пенсильвании.

Пока перевес в пользу кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. 

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