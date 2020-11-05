В Филадельфии приостановили подсчёт присланных по почте бюллетеней

Филадельфия, крупнейший город ключевого американского штата Пенсильвания, приостановила подсчёт полученных по почте бюллетеней, передаёт телеканал NBC News.

«Филадельфия временно приостановила подсчёт присланных по почте бюллетеней незадолго до полудня четверга, чтобы рассмотреть решение суда», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о допуске наблюдателей от республиканцев на подсчёт голосов в этом городе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о подаче исков по голосованию в Пенсильвании.

По его словам, команда требует «временно приостановить подсчёт, пока не будет разумной транспарентности и республиканцы не смогут убедиться, что все подсчёты идут в открытую и по закону».