В Филадельфии приостановили подсчёт присланных по почте бюллетеней
- Reuters
«Филадельфия временно приостановила подсчёт присланных по почте бюллетеней незадолго до полудня четверга, чтобы рассмотреть решение суда», — говорится в сообщении.
Как отмечается, речь идёт о допуске наблюдателей от республиканцев на подсчёт голосов в этом городе.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о подаче исков по голосованию в Пенсильвании.
По его словам, команда требует «временно приостановить подсчёт, пока не будет разумной транспарентности и республиканцы не смогут убедиться, что все подсчёты идут в открытую и по закону».