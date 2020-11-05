В Филадельфии приостановили подсчёт присланных по почте бюллетеней

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Филадельфия, крупнейший город ключевого американского штата Пенсильвания, приостановила подсчёт полученных по почте бюллетеней, передаёт телеканал NBC News.
В Филадельфии приостановили подсчёт присланных по почте бюллетеней
  • Reuters

«Филадельфия временно приостановила подсчёт присланных по почте бюллетеней незадолго до полудня четверга, чтобы рассмотреть решение суда», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о допуске наблюдателей от республиканцев на подсчёт голосов в этом городе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о подаче исков по голосованию в Пенсильвании.

По его словам, команда требует «временно приостановить подсчёт, пока не будет разумной транспарентности и республиканцы не смогут убедиться, что все подсчёты идут в открытую и по закону».

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