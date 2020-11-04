Штаб Трампа подаёт иски по голосованию в Пенсильвании

Предвыборный штаб действующего американского лидера Дональда Трампа заявил, что подаёт иски по голосованию в Пенсильвании.

«Мы подаём в суд, чтобы помешать работникам выборов — демократам прятать подсчёт бюллетеней и их обработку от наших республиканских наблюдателей на участках», — приводит РИА Новости заявление замглавы штаба Джастина Кларка.

По его словам, команда требует «временно приостановить подсчёт, пока не будет разумной транспарентности и республиканцы не смогут убедиться, что все подсчёты идут в открытую и по закону».

Ранее аналогичные иски были поданы в Мичигане и Висконсине.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что направляется в город Филадельфию из-за «массовых нарушений».