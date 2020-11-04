Штаб Трампа запросит пересчёт голосов в штате Висконсин

Штаб действующего американского лидера Дональда Трампа намерен запросить пересчёт голосов в штате Висконсин, сообщил представитель предвыборной кампании Тим Мертоу.

«Президент Трамп видит достаточно оснований, чтобы запросить пересчёт, и мы немедленно это сделаем», — написал он в Twitter.

По мнению штаба Трампа, социальные опросы, проведённые в штате, использовались «в качестве тактики подавления воли избирателей».

Кроме того, в штабе Трампа заявили, что получили сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, что вызывает «серьёзные сомнения в достоверности результатов голосования».

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден с минимальным преимуществом лидирует в ключевом штате Висконсин.

Менеджер предвыборной кампании Байдена позднее заявила, что он одержал победу в Висконсине (десять голосов выборщиков).