Штаб Трампа запросит пересчёт голосов в штате Висконсин
- Reuters
«Президент Трамп видит достаточно оснований, чтобы запросить пересчёт, и мы немедленно это сделаем», — написал он в Twitter.
По мнению штаба Трампа, социальные опросы, проведённые в штате, использовались «в качестве тактики подавления воли избирателей».
Кроме того, в штабе Трампа заявили, что получили сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, что вызывает «серьёзные сомнения в достоверности результатов голосования».
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден с минимальным преимуществом лидирует в ключевом штате Висконсин.
Менеджер предвыборной кампании Байдена позднее заявила, что он одержал победу в Висконсине (десять голосов выборщиков).