В штабе Байдена заявили о предстоящей победе на выборах президента

Представитель Демократической партии Джо Байден одержит победу на президентских выборах в США. Об этом в ходе брифинга заявила менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон.

«Самое главное, что я хотела сказать, это то, что Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах… Он будет следующим президентом Соединённых Штатов», — цитирует ТАСС Диллон.

По её словам, можно с уверенностью говорить о том, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Висконсин (10 голосов выборщиков).

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал «очень странной» потерю своего лидерства в некоторых штатах США, где он опережал Байдена.