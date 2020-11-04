В штабе Байдена заявили о предстоящей победе на выборах президента

Короткая ссылка
Представитель Демократической партии Джо Байден одержит победу на президентских выборах в США. Об этом в ходе брифинга заявила менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон.
В штабе Байдена заявили о предстоящей победе на выборах президента
  • Reuters

«Самое главное, что я хотела сказать, это то, что Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах… Он будет следующим президентом Соединённых Штатов», — цитирует ТАСС Диллон.

По её словам, можно с уверенностью говорить о том, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Висконсин (10 голосов выборщиков).

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал «очень странной» потерю своего лидерства в некоторых штатах США, где он опережал Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить