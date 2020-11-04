Трамп назвал «очень странной» потерю лидерства в некоторых штатах

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Американский лидер Дональд Трамп назвал «очень странной» потерю своего лидерства в некоторых штатах США, где он опережал другого кандидата в президенты Джо Байдена.
Трамп назвал «очень странной» потерю лидерства в некоторых штатах
  • Reuters

«Прошлым вечером я лидировал, часто основательно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях подконтрольных демократам. И вот один за одним они начали магически пропадать, как только учитывались неожиданные вбросы бюллетеней. Очень странно, и «опросы общественного мнения» были абсолютно и исторически неверны!» — написал он в Twitter.

Ранее Трамп заявил об уверенности в своей победе на выборах президента. 

Кроме того, он отметил, что в США имеет место большое мошенничество на выборах, он готов бороться с этим.

В штабе Джо Байдена заявления Трампа назвали «возмутительными»

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