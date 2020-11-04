Трамп назвал «очень странной» потерю лидерства в некоторых штатах

Американский лидер Дональд Трамп назвал «очень странной» потерю своего лидерства в некоторых штатах США, где он опережал другого кандидата в президенты Джо Байдена.

«Прошлым вечером я лидировал, часто основательно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях подконтрольных демократам. И вот один за одним они начали магически пропадать, как только учитывались неожиданные вбросы бюллетеней. Очень странно, и «опросы общественного мнения» были абсолютно и исторически неверны!» — написал он в Twitter.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Ранее Трамп заявил об уверенности в своей победе на выборах президента.

Кроме того, он отметил, что в США имеет место большое мошенничество на выборах, он готов бороться с этим.

В штабе Джо Байдена заявления Трампа назвали «возмутительными».