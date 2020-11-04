Трамп заявил об уверенности в победе на этих выборах

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил об уверенности в победе на выборах президента США.

Об этом он сказал в ходе выступления в Белом доме.

«Честно говоря, мы выиграли эти выборы», — заявил Трамп.

По его словам, он побеждает в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

RT ведёт текстовую трансляцию выборов в США.