Трамп заявил об уверенности в победе на этих выборах

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Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил об уверенности в победе на выборах президента США.
Трамп заявил об уверенности в победе на этих выборах
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе выступления в Белом доме.

«Честно говоря, мы выиграли эти выборы», — заявил Трамп.

По его словам, он побеждает в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

RT ведёт текстовую трансляцию выборов в США.

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