Трамп заявил об уверенности в победе на этих выборах
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил об уверенности в победе на выборах президента США.
- Reuters
Об этом он сказал в ходе выступления в Белом доме.
«Честно говоря, мы выиграли эти выборы», — заявил Трамп.
По его словам, он побеждает в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.
RT ведёт текстовую трансляцию выборов в США.
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