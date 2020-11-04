Трамп заявил о готовности обратиться в Верховный суд из-за выборов
- Reuters
«Это большое мошенничество в нашей стране. Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом. Так что мы обратимся в Верховный суд США», — сказал Трамп в ходе выступления.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден набирает 238 голосов выборщиков, согласно прогнозу телеканала Fox News. Трамп получает 213 голосов выборщиков.
Ранее Трамп заявил об уверенности в победе на выборах президента США.
RT ведёт текстовую трансляцию выборов в США.