Трамп заявил о готовности обратиться в Верховный суд из-за выборов

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в стране имеет место большое мошенничество на выборах, он готов бороться с этим.

«Это большое мошенничество в нашей стране. Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом. Так что мы обратимся в Верховный суд США», — сказал Трамп в ходе выступления.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден набирает 238 голосов выборщиков, согласно прогнозу телеканала Fox News. Трамп получает 213 голосов выборщиков.

Ранее Трамп заявил об уверенности в победе на выборах президента США.

RT ведёт текстовую трансляцию выборов в США.