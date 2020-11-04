Адвокат Трампа отправился в Филадельфию из-за «нарушений» на выборах

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что направляется в город Филадельфию (штат Пенсильвания) из-за «массовых нарушений» на президентских выборах.

«По дороге в Филадельфию с командой юристов. Массовые нарушения», — написал он в Twitter.

Ранее штаб Трампа подал иск о приостановке подсчёта голосов в штате Мичиган, а также заявил о намерении запросить пересчёт в Висконсине.

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о победе на выборах главы государства.

Байден при этом объявил о создании фонда защиты выборов и предложил делать пожертвования.