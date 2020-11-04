Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчёта голосов в Мичигане

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Штаб действующего американского лидера Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчёта голосов в штате Мичиган, заявил менеджер штаба Билл Степиен.
Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчёта голосов в Мичигане
  • © REUTERS/Carlos Barria

«Мы сегодня подали иск в суд в Мичигане, с тем чтобы приостановить подсчёт до того, как будет предоставлен значительный доступ. Мы также требуем изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в штабе Трампа заявили, что запросят пересчёт голосов в Висконсине.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережал Трампа на 0,4% голосов в Мичигане после подсчёта 94% бюллетеней.

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