В штабе Байдена заявили о победе на выборах президента

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В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о победе на прошедших 3 ноября выборах главы государства. Соответствующее заявление сделал советник штаба Боб Бауэр.
В штабе Байдена заявили о победе на выборах президента
  • Reuters

«Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы», — сказал он в ходе виртуальной пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон заявила, что политик на пути к победе на выборах, отметив, что Байден «будет следующим президентом» США. 

Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявил об уверенности в своей победе на выборах. 

Позднее он назвал «очень странной» потерю своего лидерства в ряде штатов США, где он опережал Байдена.

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