В штабе Байдена заявили о победе на выборах президента
- Reuters
«Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы», — сказал он в ходе виртуальной пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон заявила, что политик на пути к победе на выборах, отметив, что Байден «будет следующим президентом» США.
Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявил об уверенности в своей победе на выборах.
Позднее он назвал «очень странной» потерю своего лидерства в ряде штатов США, где он опережал Байдена.