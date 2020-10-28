Бывший сенатор США не исключил судебных разбирательств по итогам выборов президента

Выборы президента США 2020 года могут закончиться судебными разбирательствами, заявил бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

«Нечестные выборы, вбросы — это случалось лично со мной. Я был сенатором в Пенсильвании, и когда я переизбирался в 1993 году, демократы пытались подтасовать результаты. Закончилось это тем, что мы обратились в суд и доказали, что мои голоса были просто украдены. Моего оппонента лишили должности, осудив за фальсификацию выборов, я стал сенатором. Трамп прав: в Америке и в самом деле есть случаи недобросовестных выборов, например в Филадельфии», — сказал он.

По его словам, у президента США Дональда Трампа «есть все основания считать, что именно там могут быть вбросы».

«Особенно в Филадельфии, ведь Пенсильвания — это тот штат, где Трамп одержал победу в 2016 году… А у Байдена есть основания полагать, что выборы закончатся судебными разбирательствами. В таком случае ему не стоит уступать, а надо нанять юристов для отстаивания своих интересов в суде», — добавил бывший сенатор.

Как подчеркнул Маркс, «очень вероятно, что вокруг этих выборов начнутся разбирательства».

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что выборы президента США 2020 года оказались специфическими.

По его словам, сторонники демократов голосуют не столько за Джо Байдена, сколько против действующего лидера Дональда Трампа.