Пушков назвал выборы президента США 2020 года специфическими

Короткая ссылка
Выборы президента США 2020 года оказались специфическими, поскольку сторонники демократов голосуют не столько за Джо Байдена, сколько против действующего лидера Дональда Трампа, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков назвал выборы президента США 2020 года специфическими
  • РИА Новости

«На 100% предсказать исход этих выборов до сих пор достаточно сложно. Хотя, конечно, та негативная «реклама», которая была создана Трампу в связи с эпидемией коронавируса и расовыми выступлениями в США, играет против него», — заявил Пушков в интервью ФАН.

По его словам, Байден находится в «идеальном положении», когда можно позволить себе особо не выступать, а просто «быть альтернативой Трампу».

«Это специфические выборы, потому что сторонники демократов не столько голосуют за личность Байдена, сколько против Трампа», — считает сенатор.

Как отметил Пушков, поскольку Байден идёт против Трампа, «ему готовы простить всё что угодно — и провалы в памяти, и коррупционные скандалы».

«Сейчас шансы Байдена выглядят предпочтительнее, но до выборов ещё две с половиной недели. Нельзя исключить, что могут произойти какие-то события, которые скажутся на результатах выборов. Свою роль могут сыграть и разоблачения Байдена, которые всё же находят путь к американскому избирателю. Байден может провалиться на следующих дебатах, если, допустим, запутается в фактах, опять будет говорить, что выдвигается в Сенат, демонстрируя свою неадекватность», — добавил сенатор.

По его мнению, Трамп «пытается на этом играть».

«Он говорит: «Вы выбираете Байдена, а на самом деле президентом станет радикальная сторонница движения Black Lives Matter Камала Харрис». Она идёт в тандеме с Байденом на пост вице-президента США. И такая возможность действительно существует: если у Байдена здоровье резко ухудшится, то Харрис может заменить его на посту президента», — рассказал Пушков.

В конце сентября состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США, во время которых Байден обвинил Трампа во лжи и назвал его «щенком Путина».

Они прошли в Кливленде и продолжались 96 минут. Трампу и Байдену предстоят ещё два раунда дебатов.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле не станут давать оценок дебатам, поскольку это будет воспринято как попытка вмешательства. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить