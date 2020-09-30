В Кремле не стали давать оценок дебатам Трампа и Байдена
- Reuters
«Комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США.
Так он ответил на просьбу прокомментировать дебаты Трампа и Байдена.
Ранее состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США, во время которых Байден обвинил Трампа во лжи и назвал его «щенком Путина».
Они прошли в Кливленде и продолжались 96 минут. Трампу и Байдену предстоят ещё два раунда дебатов.