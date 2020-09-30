В Кремле не стали давать оценок дебатам Трампа и Байдена

В Кремле не станут давать оценок дебатам кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, поскольку это будет воспринято как попытка вмешательства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США.

Так он ответил на просьбу прокомментировать дебаты Трампа и Байдена.

Ранее состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США, во время которых Байден обвинил Трампа во лжи и назвал его «щенком Путина».

Они прошли в Кливленде и продолжались 96 минут. Трампу и Байдену предстоят ещё два раунда дебатов.