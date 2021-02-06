«Не сказать лишнего»: почему Трамп не намерен давать показания в сенате в рамках своего второго импичмента

Экс-президент США Дональд Трамп не будет давать показания в верхней палате конгресса в рамках процесса по его импичменту. Об этом американским СМИ сообщил советник бывшего американского лидера Джейсон Миллер. В то же время адвокаты Трампа заявили, что процедура импичмента в отношении экс-главы Белого дома неконституционна, а его приглашение в парламент для дачи показаний — не более чем пиар-трюк. Эксперты, со своей стороны, сочли разумным и правомерным решение 45-го президента США. По мнению аналитиков, текущая ситуация с импичментом в отношении лидера, уже покинувшего свой пост, выглядит абсурдной. Политологи отмечают, что сейчас Трамп выступает лишь одним из поводов в партийной войне, развернувшейся в США.

Бывший президент США Дональд Трамп не намерен давать показания в верхней палате конгресса в рамках слушаний о его импичменте. Об этом телеканалу Fox News и ряду других американских СМИ сообщил советник политика Джейсон Миллер.

«Президент не будет свидетельствовать на неконституционном процессе», — заявил Миллер.

Ранее главный обвинитель от палаты представителей конгрессмен-демократ Джейми Раскин направил экс-президенту письмо с требованием явиться для дачи показаний под присягой с 8 по 11 февраля. В документе уточняется, что обвинители оставляют за собой право объявить на процессе, что отказ от дачи показаний позволяет сделать «неблагоприятный вывод» о роли Трампа в событиях 6 января.

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В ответ на это адвокаты Трампа написали открытое письмо, которое в своём Twitter опубликовал Миллер.

«Мы в курсе вашего последнего пиар-трюка. Как вам хорошо известно, неблагоприятные выводы в этом неконституционном процессе невозможны. Ваше письмо лишь подтверждает то, что уже всем известно: вы не в состоянии обосновать ваши обвинения против 45-го президента США, ныне являющегося частным лицом. Использование нашей Конституции для проведения мнимого импичмента — слишком серьёзное средство для ваших игр», — говорится в письме адвокатов Брюса Кастора и Дэвида Шона.

СМИ также приводят слова Кастора, который заявил, что Трамп имеет полное право отклонить требование явиться на дачу показаний и что бремя доказывания своей правоты полностью лежит на палате представителей.

В свою очередь, сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из главных сторонников Трампа в верхней палате парламента, подчеркнул, что дача показаний экс-президентом не отвечает ничьим интересам.

Второй импичмент

Напомним, ранее палата представителей объявила бывшему хозяину Белого дома импичмент, обвинив его в подстрекательстве к мятежу во время событий 6 января. Тогда сторонники Трампа собрались в Вашингтоне на митинг, приуроченный к утверждению в конгрессе итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Трамп, на тот момент ещё занимавший президентское кресло, обратился к своим сторонникам с речью, в очередной раз назвав результаты выборов сфальсифицированными. После его выступления митингующие окружили здание Капитолия, где шло заседание конгресса под председательством вице-президента Майка Пенса.

В ходе этого заседания шёл пересчёт и утверждение результатов голосования коллегии выборщиков. Демонстранты вступили в столкновение с полицией Капитолия, после чего ворвались в здание. Вице-президента Пенса, спикера палаты Нэнси Пелоси и конгрессменов пришлось эвакуировать по подземным тоннелям. В ходе беспорядков погибли не менее пяти человек, более 50 полицейских пострадали.

После этих событий аккаунты Трампа были сначала заблокированы, а затем удалены из всех крупных американских соцсетей — Facebook, Twitter, Instagram и других, а компании Apple, Google и Amazon удалили со своих платформ соцсеть Parler, которая пользовалась популярностью среди его сторонников.

После этих событий демократы в конгрессе приняли резолюцию, в которой потребовали от Майка Пенса вместе с кабинетом министров отстранить Трампа от власти согласно 25-й поправке к Конституции США. Пенс никак не отреагировал на этот документ, после чего демократы инициировали процедуру импичмента.

В конце января сенатор-республиканец Рэнд Пол внёс в верхнюю палату инициативу о признании процедуры импичмента Трампа неконституционной, так как он уже оставил свой пост и теперь является частным лицом. Однако сенат отклонил инициативу, против выступили 55 сенаторов, 45 — за.

Партийная война

По закону, чтобы признать Трампа виновным в подстрекательстве к мятежу, за это должны проголосовать как минимум две трети из 100 сенаторов. Это означает, что вместе со всеми 50 демократами за вердикт должны будут проголосовать 17 республиканцев. Эксперты, однако, считают, что на данный момент такой вариант развития событий маловероятен.

В начале 2020 года, на финальной стадии первого импичмента в отношении Трампа, сенат оправдал его по делу о превышении полномочий и противодействии конгрессу. И вне зависимости от исхода второго процесса Трамп войдёт в историю США как первый лидер, которому дважды был объявлен импичмент.

Белый дом в Вашингтоне

Reuters

© Joshua Roberts

Между тем некоторые аналитики считают, что Трамп принял разумное решение, отказавшись давать показания в сенате.

«Вряд ли Трамп хорошо бы выступил под присягой, особенно перед враждебно настроенной аудиторией. Чтобы не сказать лишнего, не обратить свои же слова против себя, он и отказался участвовать в этом процессе. К тому же, с юридической точки зрения, он имеет на это полное право», — отметил в разговоре с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

По его мнению, нынешняя ситуация весьма напоминает импичмент демократа Билла Клинтона в 1999 году.

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«В тот период демократы неоднократно обращались к республиканцам, просили не проводить эту процедуру, но те их не услышали. Сейчас точно так же нет значительного повода для этого процесса, тем более что второй импичмент может неблагоприятно отразиться на политической системе США. В данном случае вся ситуация вокруг Трампа — всего лишь один из поводов в этой партийной войне», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в разговоре с RT назвал текущую ситуацию парадоксальной.

«Это абсолютно парадоксально и абсурдно, поскольку демократы пытаются отрешить Трампа от должности, которую он уже не занимает. Если Демпартия располагает какими-то доказательствами, касающимися его якобы неправовых, преступных деяний, которые привели к штурму Капитолия 6 января, то демократы должны идти в суд с требованием возбудить против него уголовное дело. Но такого иска они не подают, потому что оснований для этого у них никаких нет», — рассуждает политолог.

Он также напомнил, что в американском экспертном сообществе бытует мнение, что если импичмент успешно пройдёт сенат, то Трамп уже не сможет баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако, как утверждает эксперт, это не соответствует действительности.