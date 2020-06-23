Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.

«Я разрешил федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США, и применять к ним (наказание) вплоть до 10 лет лишения свободы в соответствии с законом о сохранении мемориалов ветеранам», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп предложил наказывать за сожжение американского государственного флага тюремным заключением сроком в один год.

Тамже Трамп рекомендовал не демонтировать памятник бывшему главе государства Теодору Рузвельту в Нью-Йорке.