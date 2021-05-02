Точка в правлении Трампа: к чему может привести решение Байдена отменить строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден отменил проекты Трампа по возведению заграждений на границе с Мексикой, которые финансировались за счёт средств, изначально предназначенных для «военных задач». По словам заместителя официального представителя Пентагона Джамала Брауна, высвободившиеся ресурсы будут использоваться для «военного строительства». Между тем, как отмечают американские политики, в марте в США было задержано на 500% нелегалов больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, но президент «отказывается называть созданную им катастрофу на границе кризисом». По мнению аналитиков, нынешнее решение главы Белого дома прежде всего направлено на обесценивание важнейшего проекта его предшественника. При этом эксперты считают, что вскоре администрация Байдена не сможет игнорировать миграционную проблему и властям придётся инициировать жёсткие меры.

Президент США Джо Байден отменил проекты по строительству стены на американо-мексиканской границе, на которые должны были пойти средства, первоначально выделенные на оборону. Об этом сообщил заместитель официального представителя Пентагона Джамал Браун.

«В соответствии с указом президента Министерство обороны США отменяет все проекты строительства пограничных заграждений, финансируемые из средств, изначально предназначенных для других военных задач и функций, например, для строительства школ для детей военнослужащих и военных проектов за рубежом в странах-партнёрах, а также из средств для материально-технического обеспечения Национальной гвардии и резерва», — сказал Браун.

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По его словам, оборонное ведомство «начало предпринимать все необходимые действия для отмены проектов пограничных заграждений, координируя свои действия с межведомственными партнёрами».

«Данный шаг отражает неизменную приверженность действующей администрации защите нашей страны и поддержке наших военнослужащих и их семей», — сказал Браун.

Как уточняют в Пентагоне, в свете этого решения «неосвоенные средства, перенаправленные с ранее отложенных проектов военного строительства, будут использоваться для его возобновления». Предполагается, что это позволит как можно скорее реализовать «часть этих важнейших усилий».

«Министерство (обороны США. — RT) изучает перечень отложенных проектов, чтобы определить приоритетность финансирования», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ситуация на границе

Напомним, сразу после прихода к власти Джо Байден подписал указы касательно иммиграционной политики США. Так, 46-й американский президент отменил запрет на въезд в страну граждан некоторых государств с преимущественно мусульманским населением, который ввёл ранее Дональд Трамп. Предшественник действующего главы Белого дома издал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», блокирующий въезд в США гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Позже из этого перечня исключили Ирак и Судан, но добавили в него КНДР и Чад.

Байден также отменил введённый Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой, который позволял направлять средства на строительство стены в обход конгресса. Кроме того, он прекратил федеральное финансирование этого объекта.

Главой Белого дома были подписаны и указы о введении восьмилетнего периода получения гражданства для нелегалов и об укреплении программы защиты детей мигрантов (DACA).

Нелегальные мигранты на границе США с Мексикой

Reuters

© Alkis Konstantinidis

В марте, комментируя ситуацию с наплывом беженцев на границе с Мексикой, Байден подчеркнул, что его команда занимается налаживанием механизмов, которые ранее позволяли «людям оставаться на месте и излагать свои доводы из родной страны». При этом глава государства допустил, что «в какой-то момент» побывает на границе.

На следующий день после этого заявления Трамп обвинил своего преемника в создании кризиса на границе с Мексикой. По словам экс-президента, всего за две недели команда Байдена превратила «самую надёжную границу в истории» в «катастрофу». Трамп также полагает, что в Вашингтоне сейчас «пытаются тщательно скрывать, насколько всё действительно плохо». По мнению политика, для решения проблемы Байдену следует «признать свою полную несостоятельность» и «немедленно достроить стену», что можно сделать «в считаные недели». Трамп также подчеркнул, что «непродуманные меры» действующей администрации влекут за собой «совершение преступлений против человечности и подстёгивают их», разрушая США.

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Недовольство сложившейся ситуацией высказывают и другие республиканцы, к примеру, конгрессмен Майкл Маккол, который в интервью ABC News спрогнозировал усугубление кризиса на границе, вызванного действиями новой администрации.

Сенатор Линдси Грэм, в свою очередь, назвал иммиграционный план Байдена неудачным. Он считает, что ситуация на границе должна быть урегулирована властями.

Против миграционных мер действующего главы Белого дома выступил и сенатор Тед Круз. По его словам, Байден «отказывается называть созданную им катастрофу на границе кризисом».

«В прошлом месяце были задержаны более 172 тыс. нелегальных мигрантов, что на 500% больше, чем в марте 2020 года», — написал он 1 мая на своей странице в Twitter.

#BidenBorderCrisis: Last month, over 172,000 illegal aliens were taken into custody, a 500% increase over March 2020.

Not only does Biden refuse to call his disaster on the border a crisis, he even sent a political minder to block me from filming the #BidenCages. — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) April 30, 2021

Ранее Круз отмечал, что Байден своими действиями фактически выдал приглашение для приезда в США несовершеннолетним нелегальным мигрантам.

Как сообщал телеканал CBS News со ссылкой на официальные данные, в марте на государственных объектах Соединённых Штатов находились более 15 тыс. несовершеннолетних мигрантов без сопровождения взрослых. Отмечалось также, что в это число входили 5 тыс. детей, «брошенных на объектах Пограничной службы США, которые не предназначены для долгосрочного содержания людей».

«Обесценить важнейший проект»

Как отмечают эксперты, на американо-мексиканской границе сейчас действительно наблюдается гуманитарная катастрофа, но вместо того, чтобы действовать, администрация Белого дома игнорирует проблему чрезмерного наплыва мигрантов, при этом блокируя проект, призванный приостановить поток нелегалов.

«Для действующего президента принципиально обесценить важнейший проект 45-го главы Белого дома, нацеленный на уменьшение масштабов миграционного кризиса, поставить точку в правлении Трампа, сведя на нет его достижения. Однако эта мера не решает возникшие проблемы, а лишь усугубляет их. Поток нелегалов только увеличивается», — констатировал в интервью RT политолог Александр Асафов.

Он также напомнил, что в своё время демократы пытались перекрыть финансирование строительства стены различными методами, поэтому Трамп «решил этот вопрос через военный бюджет».

«В данном случае Байдену важно показать, что и проект отменён, и финансирование вновь направлено на военное строительство в странах-партнёрах, которое, к слову, осуществляется в основном для «сдерживания» России. Глава Белого дома пытается показать, что опасность для США представляет далеко не миграционный кризис, а «российская угроза». При этом под военным строительством подразумевается расширение и создание новых баз, своего рода подготовка для новых поставок вооружений», — рассуждает Асафов.

В свою очередь, член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что Байден был крайне заинтересован в увеличении потока мигрантов, поскольку, по его мнению, «это дало бы возможность стратегически вырвать у республиканцев лидирующие позиции в тех штатах, где ещё совсем недавно это было немыслимо».

«Он думал, что если большая часть мигрантов, которые прибывают на границу, проникнет в США, оформит документы и конвертируется в потенциальных избирателей, отдающих свои голоса за Демпартию, то это очень сильно повлияет на электоральный расклад в южных штатах. Однако ситуация обострилась настолько, что сейчас даже для демократов» от неё больше потерь, чем пользы, — пояснил Данюк в беседе с RT.

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Между тем, с точки зрения Александра Асафова, ситуация на границе США с Мексикой, порождающая разгул криминала и гуманитарный кризис, показывает, что инициатива Трампа по строительству стены была небезосновательной.

«Положение на границе при Байдене очень обострилось. Он не сможет и далее закрывать глаза на это: в скором времени ему придётся инициировать жёсткие меры против нелегалов. При этом толерантный Байден будет говорить одно, а в реальности для самих мигрантов и их семей решения Трампа покажутся справедливыми по сравнению с мерами новой администрации», — прогнозирует Асафов.

Однако в этом случае администрация вряд ли будет действовать открыто, сообщая о своих намерениях, считает политолог.

«Мы просто не увидим этих решений в повестке, они будут выведены из публичного поля. Американский лидер постарается максимально дистанцироваться от этих проблем. На словах же Байден продолжит транслировать, что ситуация решается и всем мигрантам помогают», — считает аналитик.

Никита Данюк подчеркнул, что благополучие рядовых американцев для Байдена «не является основной целью».

«Глава Белого дома — проводник леволиберальной политики, поэтому такие ценности, как благосостояние и безопасность граждан, не его приоритеты. В этом Байден абсолютно не похож на Трампа, который стремился решать проблемы внутри страны в первую очередь», — пояснил эксперт.

Он также спрогнозировал, что если Байден так и не решится на серьёзное ограничение потока нелегалов в США, то страна может столкнуться с наиболее масштабным миграционным кризисом за всю свою историю.

«Ситуация в этом случае будет развиваться крайне плачевно, учитывая, что миграционный контроль страны уже не справляется. Та ситуация на границе, которую сейчас называют кризисом, может превратится в катастрофу буквально через несколько месяцев, поскольку Байден собственноручно создал брешь, которой активно пользуются нелегалы», — резюмировал Данюк.