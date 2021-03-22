Трамп раскритиковал миграционную политику Байдена

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Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику новой администрации Соединённых Штатов.
Трамп раскритиковал миграционную политику Байдена
  • Reuters

Об этом сообщает The Hill.

В воскресенье, 21 марта, Трамп на фоне ситуации с наплывом мигрантов на юге страны заявил, что его команда передала администрации президента США Джо Байдена «самую безопасную границу в истории».

«Всё, что им нужно было сделать, — сохранить бесперебойную работу этой системы в автоматическом режиме. Вместо этого за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу», — сказал экс-президент США.

Также он раскритиковал заявление министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, который попытался защитить миграционную политику администрации Байдена.

Трамп назвал Майоркаса «жалким», «невежественным», «самодовольным» и «неспособным руководить», а его выступление для американских медиа охарактеризовал как «национальный позор».

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