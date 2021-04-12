«Абсолютно несовместимые ценности»: какую роль в мировой истории сыграла Гражданская война в США

160 лет назад в Соединённых Штатах Америки началась Гражданская война. По словам экспертов, противостояние между северянами и южанами стало самым кровопролитным в истории США и привело к отмене рабства на всей территории страны.

12 апреля 1861 года началась Гражданская война в США. Этот конфликт привёл к самым масштабным жертвам в истории Соединённых Штатов, но в то же время способствовал консолидации страны, создал предпосылки для её превращения в державу, имеющую значительный вес на мировой арене.

Причины войны

Начиная с XVII века рабство играло важную роль в экономике британских владений на территории Северной Америки. Темнокожие невольники, привезённые из Африки, на севере материка чаще всего были домашней прислугой, а на юге их труд широко использовался на сельскохозяйственных плантациях.

После войны за независимость в северных штатах рабство было отменено. Однако на юге на рубеже XVIII и XIX веков рентабельность использования рабского труда резко возросла из-за перехода плантаторов к выращиванию хлопка, на который существовал высокий спрос на мировом рынке.

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«Поскольку земли на юге США быстро истощались, нужно было передвигаться на новые, находившиеся западнее. При этом южане сталкивались с другим потоком переселенцев — свободными фермерами, не связанными с рабовладением», — рассказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

На захваченных у индейцев и у соседних государств землях, а также в выкупленных у европейцев колониях образовывались новые административные единицы — «территории», которые в дальнейшем, как правило, преобразовывались в штаты.

По словам главного научного сотрудника ИВИ РАН профессора МГЛУ Александра Петрова, в 1820-е годы встал вопрос, как принимать в состав США новые штаты: в качестве рабовладельческих или свободных. Сначала проблема была решена при помощи так называемого Миссурийского компромисса — специального соглашения, принятого конгрессом США: рабство запрещалось к северу от 36°30’ с. ш. и западнее Миссисипи.

«Компромисс действовал до 1854 года, когда был принят билль Канзас-Небраска, предоставивший жителям этих двух штатов право самим определять, будут они рабовладельческими или нет, хотя данные территории и находились к северу от оговорённой ранее черты», — заявил эксперт.

Но постепенно между сторонниками и противниками рабства стали возникать конфликты.

В 1854 году политики, выступавшие против рабства, создали Республиканскую партию, а шесть лет спустя представитель республиканцев Авраам Линкольн победил на президентских выборах, рассказал Юрий Рогулёв.

Сбор сладкого картофеля на плантации

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Но на Юге Линкольна категорически не воспринимали, начались бунты. По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, 4 февраля 1861 года представители руководства штатов Южная Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия и Луизиана объявили о выходе из состава США и создании нового государства под названием Конфедеративные Штаты Америки. Вскоре к Конфедерации присоединился Техас. Президентом КША был избран бывший министр обороны США Джефферсон Дэвис.

«Возник внутригосударственный конфликт, связанный с тем, что у Севера и Юга были абсолютно несовместимые ценности. Север к этому времени был промышленно развит, там формировалось общество потребления, развивался наёмный труд. На Юге же, напротив, процветало сельскохозяйственное общество, основанное на рабовладении», — рассказал RT научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Гражданская война

По словам Владимира Васильева, Гражданскую войну спровоцировали южане. 12 апреля 1861 года войска Конфедерации атаковали и захватили Форт-Самтер в Южной Каролине. Это событие стало первым боестолкновением, которое историки считают началом Гражданской войны в США.

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Президент Линкольн обвинил южан в мятеже и объявил набор добровольцев в федеральную армию. Штаты, до этого времени не определившиеся со своей позицией, вынуждены были принимать одну из сторон.

К Конфедерации вскоре присоединились Вирджиния, Арканзас, Теннесси и Северная Каролина. О поддержке КША заявили не имевшие ещё статуса штатов территории Аризона и Нью-Мексико, а также ряд индейских народов. А в штатах Миссури и Кентукки образовалось сразу по два правительства.

В итоге было создано две коалиции. На стороне федерального правительства оказались штаты с общей численностью населения 22 млн человек, а на стороне Конфедерации — штаты и территории, в которых проживали 9 млн американцев. За время войны северяне смогли призывать в свою армию 2,7 млн человек, а южане — 1,1 млн. При этом основные промышленные мощности и крупнейшие транспортные магистрали находились в северных штатах.

Однако, по словам Юрия Рогулёва, сильными сторонами Юга были профессионализм командования и хороший уровень подготовки личного состава армии.

«Армия южан была мобильной и профессиональной. В начале войны это позволило им одержать ряд побед над северянами и дойти практически до Вашингтона», — добавил Александр Петров.

Митинг 20 апреля 1861 года в поддержку декларации Линкольна о наборе добровольцев

© Wikimedia Commons

В июле 1861 года во время первого крупного сражения при Манассасе (город в штате Вирджиния) северяне были разбиты. Затем федеральная армия потерпела ряд поражений при попытке прорваться к крупным городским центрам Конфедерации. В свою очередь, южане не смогли взять Вашингтон.

В 1862 году президент Линкольн начал принимать меры для морального подавления южан. Он ввёл смертную казнь за измену США, постановил конфисковать у мятежников имущество, а федеральное правительство приняло Гомстед-акт, согласно которому каждый гражданин Соединённых Штатов (кроме военнослужащих Конфедерации) мог получить в собственность землю за минимальную оплату.

В апреле — мае 1863 года южане, по словам историков, нанесли тяжёлое поражение северянам в битве при Чанселорсвилле, но вскоре после этого в войне начался перелом.

В битве при Геттисберге войска Конфедерации были разбиты, им пришлось отступить. После этого федеральная армия вынудила сдаться крепость Виксберг и установила контроль над территорией вдоль Миссисипи. Земли КША были разделены на две части.

Авраам Линкольн

Gettyimages.ru

© Library Of Congress

В 1864 году северяне стали действовать ещё решительнее. Они разбили южан при Уинчестере, а затем заняли Атланту и Саванну, выйдя к Атлантическому океану.

В том же году Линкольн был переизбран президентом США. В начале следующего, 1865 года, в Соединённых Штатах была принята 13-я поправка к Конституции, полностью запретившая рабство. Вскоре после этого федеральная армия захватила главный оплот сил Конфедерации — территорию Северной и Южной Каролины. А в начале апреля пал основной центр южан — Ричмонд. Группировки войск Конфедерации стали капитулировать.

Окончательно сухопутные силы южан сдались 2 июня 1865 года. Однако Линкольн этого уже не увидел — 15 апреля он умер в результате покушения со стороны одного из сторонников Конфедерации.

По мнению руководителя Центра изучения США Курского государственного университета доктора исторических наук Татьяны Алентьевой, победа Севера была предрешена превосходством его экономического потенциала, а Гражданская война в США стала прологом к будущим тотальным войнам и отразила новые явления в развитии техники и военного искусства.

«Наступления велись не только на крепости и столицы, но и на промышленные центры и коммуникации противника. Стороны сочетали позиционную и манёвренную войну. Применялись ручные гранаты, скорострельное нарезное оружие, карабины и револьверы, картечницы, на море — мины и торпеды, броненосные корабли и даже подводные лодки», — рассказала в беседе с RT Алентьева.

Осада Атланты

© Wikimedia Commons

Вместе с тем, по словам Павла Шарикова, северяне смогли добиться победы ценой колоссальных потерь. Согласно оценкам историков, Север потерял убитыми и умершими от ран и болезней 360 тыс. человек, Юг — 258 тыс. человек. Это были самые большие военные потери в истории США.

«Гражданская война стала инструментом превращения США из аграрно-индустриальной страны в индустриально-аграрную. Начался период быстрого экономического развития. У Вашингтона появились претензии на глобальную роль», — рассказал Владимир Васильев.

Как отметил Юрий Рогулёв, самым известным итогом Гражданской войны стала отмена института рабства в Соединённых Штатах, однако на смену ему пришла расовая сегрегация, продолжавшаяся ещё около ста лет.

«Но самое главное, Гражданская война утвердила верховенство федерального правительства. Она фактически сформировала американскую федерацию в том виде, в котором мы её видим сейчас. То есть все споры о правах штатов были прекращены», — резюмировал Рогулёв.