Похищение «дороги в океан»: как Луизиана стала американской в результате незаконной сделки с Францией

20 октября 1803 года сенат США ратифицировал договор о покупке у Франции Луизианы. Тогда колония охватывала всю долину реки Миссисипи — «дорогу в океан», важнейшую водную магистраль региона — и была намного больше сегодняшней территории штата. После её приобретения Соединённые Штаты вдвое увеличили свои границы. Однако сделка не соответствовала требованиям американского законодательства и нарушала международные обязательства, взятые на себя Парижем. Она повлекла за собой негативные последствия для большей части населения Луизианы — темнокожих и индейцев, и стала одной из причин острых социальных противоречий в современной Америке.

После открытия Нового света Христофором Колумбом пионерами в освоении Северной Америки оказались британцы и испанцы. В 1497 году итальянский мореплаватель на британской службе Джованни Кабото достиг берегов острова Ньюфаундленд, а в 1512-ом испанский губернатор Пуэрто-Рико Хуан Понсе де Леон высадился на побережье Флориды. Однако инициативу у Лондона и Мадрида быстро перехватил Париж. В 1524 году Северную Америку посетил находившийся на французской службе выходец из Тосканы Джованни да Верраццано, а десять лет спустя бретонец Жак Картье объявил обширные территории современной Канады владениями французской короны.

Французская Луизиана

В конце XVI — начале XVII века французы смогли основать в Северной Америке несколько постоянных поселений. Новый импульс французской колонизации континента придал известный аристократ и крестник короля Людовика XIII граф Луи де Бюад де Фронтенак. В молодости он показал себя блестящим офицером, воюя в Голландии, Германии, Италии и на Крите. Но, подобно многим другим дворянам, вёл излишне роскошную жизнь и погряз в долгах. Будучи крёстным братом нового короля, он выхлопотал себе в 1672 году должность губернатора Канады и отбыл за океан. Там Фронтенак познакомился с предприимчивым местным первопроходцем Рене-Робьером Ковалье, торговавшим пушниной и мечтавшим об освоении новых земель.

Монополию в сфере колонизации новых территорий в это время удерживали крупные торговцы мехом и иезуиты, но губернатор поддержал начинания Ковалье. Тот вскоре совершил успешное путешествие и основал новый форт, назвав его в честь Фронтенака. Глава колонии составил протекцию первопроходцу при дворе, и восхищённый пылом Ковалье король сделал его дворянином, даровав титул сеньора де ла Саль. В 1677 году монарх дал первопроходцу официальное разрешение на дальнейшее исследование западных территорий и монопольное право на торговлю шкурами бизонов.

Основатели Луизианы – Фронтенак и Ла Саль

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В 1680 году Ла Саль исследовал реку Иллинойс, добравшись до места её впадения в Миссисипи. А в 1681—1682 годах спустился по Миссисипи до Мексиканского залива, объявив берега великой реки собственностью французской короны и назвав их в честь короля — Луизианой.

Французский путешественник попытался начать возведение на исследованных им землях новых фортов, но когда он вернулся в Канаду, его ждал неприятный сюрприз. Из-за конфликта с местными чиновниками и коммерсантами его покровитель Фронтенак в 1682 году был снят с должности губернатора.

Новые власти потребовали от Ла Саля немедленно прекратить его деятельность, но тот не сдался и снова отправился на аудиенцию к королю. Людовик принял его благосклонно и частично профинансировал новую экспедицию. Однако предоставленные в распоряжение Ла Саля офицеры только в последний момент узнали об истинных целях путешествия и не пожелали подчиняться новому начальнику. В дороге произошёл конфликт, после чего экспедиция разделилась. Один из кораблей был захвачен пиратами. Когда же Ла Саль достиг берегов Северной Америки, он из-за неточности карт промахнулся на несколько сот миль мимо устья Миссисипи. Экспедиция затянулась, конфликты обострились, и в 1684 году в одной из стычек с собственными людьми Ла Саль был убит.

Ла Саль в Луизиане

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В 1689 году из-за нападения британцев и восстания ирокезов судьба французской колонии висела на волоске. В Канаду в срочном порядке отправили Фронтенака. Он разгромил английские войска и подавил индейские восстания. Освоение западных территорий было продолжено.

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В 1718 году возле места впадения Миссисипи в Мексиканский залив был основан город Новый Орлеан, названный так в честь Филиппа II, герцога Орлеанского, регента Франции. Через новый населённый пункт шла вся торговля с внутренними районами североамериканского континента.

Вскоре он был признан столицей колонии Луизиана, официально протянувшейся от Мексиканского залива на юге до Великих озёр на севере. Город достаточно быстро рос. Если в 1722 году его население составляло всего 300 человек, то в 1728 году оно насчитывало уже порядка тысячи жителей. Территории между Канадой и нижним течением Миссисипи французы практически не осваивали. Проживавшие там многочисленные индейцы даже не подозревали, что являются подданными французского короля.

«Французам повезло с точки зрения географии. Они двигались по озёрам и рекам, в то время как английские колонии были «зажаты» между труднопроходимых массивов — Аппалач и Аллеганских гор. Кроме того, французы успешно привлекали на свою сторону и натравливали на англичан местных индейцев», — рассказал в интервью RT историк и писатель Алексей Стёпкин.

Переуступка прав

Новый поворот в истории Северной Америки произошёл в 1756 году, когда вспыхнула Семилетняя война, которую историки иногда называют «первой мировой». Ещё за несколько лет до её начала между французскими и британскими колонистами происходили стычки. В 1754 году английский отряд под командованием Джорджа Вашингтона атаковал французов на территории Канады, но был изгнан в Виргинию. В 1755 году англичане захватили французский форт Босежур, а франко-индейские силы разгромили английский корпус в битве при Мононгахеле, положив тем самым начало целой серии французских побед.

Семилетняя война в Северной Америке

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Однако с началом полномасштабных боевых действий в Европе британцы обратили пристальное внимание и на североамериканские земли. Перебросив за океан войска, англичане, несмотря на отчаянное сопротивление, смогли вытеснить французов практически со всей территории Канады.

«Губернатор колонии Новая Франция, в состав которой входила и Луизиана, при капитуляции был вынужден сдать британцам все французские колонии на континенте. Однако в дальнейшем полностью передавать Луизиану британцам французское правительство не захотело», — отметил Стёпкин.

В 1762 году Франция заключила секретное соглашение с союзной ей Испанией о передаче Луизианы под власть Мадрида, располагавшего колониями, которые непосредственно примыкали к бывшим французским владениям на юго-западе. Правда, в 1763 году границы были подкорректированы Парижским договором. В обмен на сохранение островов в Карибском море, на которых было сконцентрировано стратегически важное для Парижа производство сахара, Франция уступила Британии практически всю Канаду, а также восточный берег Миссисипи. Испании отошли западные берега Миссисипи и Новый Орлеан.

Узнав о произошедшем, жители Луизианы подняли бунт против испанского господства, и установить свой контроль над колонией Мадрид смог только в 1769 году. А в 1793 году Луизиану административно объединили с испанской Флоридой. В связи с активизацией судоходства по Миссисипи резко возросла роль Нового Орлеана. В 1795 году американцы добились от Испании права пользоваться его портами, и очень им дорожили.

Историческая сделка

Однако вскоре Испания попала под влияние Наполеона Бонапарта, мечтавшего о расширении французских колониальных владений. В 1800 году Мадрид под давлением первого консула Французской республики вынужден был подписать Договор в Сан-Идельфонсо, по которому Испания возвращала Франции полученные ранее от неё земли в Луизиане. Документ был засекречен, и в Америке о нём узнали не сразу. Но когда узнали — очень сильно забеспокоились. Мощная французская колония на Миссисипи блокировала дальнейшее расширение США на запад и выход из сердца континента к океану. Американцы предложили Парижу продать Новый Орлеан, но Наполеон поначалу даже не хотел об этом слышать.

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Однако в 1802 году на французских островах в Карибском море вспыхнуло мощное восстание. А эпидемия жёлтой лихорадки выкосила большую часть находившегося там французского корпуса. У Наполеона не оставалось боеспособных частей в Западном полушарии, а на повестке дня у него была война с Великобританией, на которую ему срочно нужно было изыскать средства.

На фоне непростой внешнеполитической обстановки Бонапарт согласился на переговоры с прибывшей во Францию в 1802 году американской делегацией. Представители США были готовы заплатить $8 млн за Новый Орлеан, однако Наполеон в апреле 1803-го неожиданно предложил им выкупить Луизиану полностью и запросил за неё $22 млн.

Обе стороны переговоров действовали вне правового поля. Законодательство США не позволяло приобретать территории у иностранных держав, а Париж ранее дал официальные гарантии Испании, что пограничная с ней Луизиана никогда не перейдёт под власть какого-либо третьего государства. Однако при наличии обоюдного интереса обе стороны решили проигнорировать законы и договоры. После нескольких недель торгов, власти Франции и США сошлись на том, что вся Луизиана может быть продана за $15 млн. Договор был подписан 2 мая.

Сделка о покупке Луизианы 1803 года

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Соединённые Штаты получили права на 2,1 млн га земель, что на тот момент было вдвое больше их собственной территории. Каждый гектар земли обошёлся при этом Вашингтону всего в 7 центов. Интересы жителей колонии и тем более ничего не подозревавшего о происходящем индейского населения никто не учитывал.

В американском политикуме договор вызывал неоднозначную реакцию. Он изначально не соответствовал законам. Кроме того, не всем нравилась идея предоставлять гражданство США имеющим другие правовые традиции испанцам, французам, неграм и мулатам. Тем не менее, 20 октября 1803 года Сенат США ратифицировал договор о приобретении Луизианы, а 10 марта 1804 года колония официально вошла в состав Соединённых Штатов и разделена на Орлеанскую территорию (будущий штат Луизиана) и округ Луизиана, в который вошли земли, расположенные вверх по Миссисипи.

«Сделка стала для Соединённых Штатов стратегическим решением, во многом определившим их будущую судьбу. Миссисипи — это дорога в океан из центральной части континента, а Новый Орлеан — ворота. Очень быстро город стал одной большой перевалочной базой товаров», — отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

Тяжёлые последствия

Однако для местного населения произошедшее имело неоднозначные последствия. В Луизиане ранее сложилась специфическая система отношений между светлокожим и темнокожим населением. Из Франции и Испании в колонию ехали преимущественно мужчины, которые часто женились на негритянках, мулатках и индеанках.

Когда же на берега Миссисипи начали приезжать и белые женщины, колонисты стали заключать с ними официальные браки, но при этом продолжали сожительствовать с «постоянными» любовницами иного расового происхождения. При этом детям от таких неофициальных союзов даровались широкие права. Они имели с некоторыми оговорками даже право на наследство своих кровных отцов. Для британцев и американцев такая система отношений была немыслима.

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После установления американской власти началось наступление на права темнокожих, составлявших примерно половину населения бывшей колонии. В дальнейшем Луизиана стала одним из основных рабовладельческих штатов, в котором во второй половине XIX столетия действовал мощный ку-клукс-клан, а люди, имевшие хотя бы одну четверть «не белой» крови, подлежали сегрегации.

Впрочем, последствия сделки 1803 года наиболее трагичными оказались для индейцев. Если формальное французское господство большая часть из них даже не замечала, то американцы всего за тридцать лет вытеснили их с большей части территории долины Миссисипи, физически уничтожая либо изгоняя с их с исконных земель при помощи обманных договоров.

Сделка имела неприятные последствия и для наследницы Испании в регионе — Мексики. Продвинувшись далеко на запад после приобретения Луизианы, Соединённые Штаты в середине XIX столетия силой отобрали половину мексиканской территории.

По словам историка и публициста Армена Гаспаряна, штат Луизиана сегодня отличается высоким уровнем социального напряжения, обусловленного историческими факторами, а это постоянно выливается в беспорядки на расовой почве.