«Политика неоколониализма»: почему Содружество Пуэрто-Рико так и не стало штатом США и не обрело независимость

18 октября 1898 года над островом Пуэрто-Рико был поднят американский флаг, ознаменовавший введение военной администрации США. Бывшая колония Испании перешла под контроль Вашингтона. Несмотря на то что с тех пор прошло уже 120 лет, Содружество Пуэрто-Рико так и не стало ни американским штатом, ни независимой страной, сохраняя промежуточный статус так называемого ассоциированного государства. Эксперты связывают это с тем, что официальный Вашингтон не хочет терять полный контроль над островом из-за его геостратегического положения, но в то же время не желает брать на себя ответственность за его дальнейшую судьбу.

В наши дни Пуэрто-Рико ассоциируется у многих с хитами Луиса Фонси и просторными чистыми пляжами. Однако за внешним благополучием стоит непростая история, в которой были и войны, и восстания, и геноцид, и столетие политической неопределённости.

Индейская трагедия

По мнению археологов, первые люди достигли берегов Пуэрто-Рико около 4 тыс. лет назад. Это были южноамериканские индейцы, добравшиеся на острова с берегов реки Ориноко. Затем последовало ещё несколько волн миграции с материка. С последней из них в конце I тыс. н.э. на остров прибыли представители народа араваков, которые быстро стали доминирующей этнической группой.

Когда Христофор Колумб первым из европейцев достиг будущего Пуэрто-Рико в 1493 году, там проживали, по разным оценкам, от 30 до 60 тыс. индейцев. В 1508 году на острове, изначально названном Сан-Хуан, была основана первая испанская колония, власти которой активно превращали коренное население в рабов. В результате деятельности колонистов к 1530 году на острове осталось лишь около тысячи индейцев. Остальные либо были убиты, либо погибли от европейских болезней и непосильного труда.

Индейцы араваки

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Множество индейских женщин испанцы сделали своими жёнами и наложницами (в дальнейшем их, судя по всему, уже не учитывали в переписях как представительниц коренного населения). Поэтому исследования генетиков показывают, что по женской линии многие пуэрториканцы происходят от индианок. На фоне массовой гибели индейцев с 1513 года на остров начали завозить рабов из Африки.

Испанское господство

Изначально топоним Пуэрто-Рико был закреплён за небольшим прибрежным островком, ставшим базой первых колонистов. Однако испанские моряки почему-то стали называть так же и главный остров, формально носящий наименование Сан-Хуан. Поселенцы вскоре решили, что противиться устоявшейся традиции нет смысла, и закрепили новое название на карте. А имя Сан-Хуан досталось центральному городу острова, который в ХХ веке стал столицей содружества.

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В XVI—XVIII столетиях Пуэрто-Рико подвергался ожесточённым атакам британцев, французов, голландцев, а также нападениям пиратов. После первых же их опустошительных налётов испанцы сделали необходимые выводы: на острове возвели мощные форты, в которых разместились крупные гарнизоны, благодаря чему испанской монархии почти 400 лет удавалось удерживать Пуэрто-Рико под своим контролем.

В XVII веке в связи с тем, что у Мадрида появились более перспективные колонии в материковой части Америки, на Кубе и Эспаньоле, поток переселенцев в Пуэрто-Рико резко сократился. Остров был одним из наименее заселённых владений испанской короны. В 1765 году на нём проживали всего около 45 тыс. человек.

Во время Наполеоновских войн и оккупации французами Иберийского полуострова испанское правительство, находившееся в оппозиции к Бонапарту, объявило Пуэрто-Рико провинцией и предоставило жителям острова гражданство Испании. В 1815 году был принят закон, даровавший льготы лицам, желающим переехать в Пуэрто-Рико из материковой Испании и других европейских стран.

Указ испанского монарха относительно Пуэрто-Рико, XIX век

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На острове начался быстрый экономический рост. Однако когда стало ясно, что Наполеон окончательно повержен, испанские власти свернули реформы и вернули Пуэрто-Рико статус обычной колонии. В XVIII—XIX столетиях на острове произошло несколько крупных восстаний рабов, но ни одно них не было успешным.

Благодаря притоку переселенцев во второй половине XIX века население Пуэрто-Рико достигло почти 600 тыс. человек. Однако свыше 80% из них были неграмотными и жили в нищете. В 1868 году жители острова подняли восстание против испанского господства. Выступление было подавлено военными, однако оно заставило официальный Мадрид предоставить острову ограниченную автономию и расширить гражданские права его населения.

В результате нового восстания 1897 года испанские власти дали согласие на формирование в Пуэрто-Рико автономного правительства, имевшего полную свободу в делах местного самоуправления. Но к полноценным реформам оно приступить не успело — на острове началась война.

Под властью США

В конце XIX века американский крупный бизнес стал вкладывать значительные средства в экономику Карибских островов, а также островов в Тихом океане. Коммерсанты не скрывали своей заинтересованности в том, чтобы данные территории перешли под контроль Вашингтона, и начали оказывать соответствующее давление на правительство США. На Кубу, где в 1895 году началось антииспанское восстание, отправились отряды американских «добровольцев».

В начале 1898 года туда же — якобы для «защиты американских граждан» — прибыл американский броненосец «Мэн». 15 февраля на корабле произошёл взрыв, и он затонул. Несмотря на то что причины инцидента не были установлены, американская пропаганда использовала его как повод для войны, обвинив испанцев в диверсии.

Исследования, проведённые в ХХ веке, показали, что корабль, скорее всего, погиб от детонации боеприпасов в результате пожара на борту. Некоторые учёные допустили даже, что это могло случиться в результате провокации. Однако в 1898 году об этом ещё никто не знал. Несмотря на то что официальный Мадрид уже вёл успешные переговоры с кубинскими повстанцами, власти США отправили к берегам испанских островов в Карибском море и в Тихом океане свой флот. В июле—августе 1898 года под контроль Вашингтона перешёл остров Пуэрто-Рико. Кроме того, американцы захватили Кубу, Филиппины и Гуам.

Поднятие американского флага над Пуэрто-Рико

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18 октября 1898 года над Пуэрто-Рико был поднят американский флаг. На острове установилась американская военная администрация. По Парижскому мирному договору, подписанному 10 декабря того же года, Испания согласилась уступить все захваченные острова Соединённым Штатам. Филиппины и Куба со временем получили полную независимость, но над Гуамом и Пуэрто-Рико американский контроль сохранился до наших дней.

«Не желали брать обязательств»

«Пуэрто-Рико и другие захваченные в годы испано-американской войны территории имели и по сей день имеют важное геостратегическое положение. Поэтому Вашингтон до сих пор не может отказаться от Пуэрто-Рико и Гуама, а также от военных баз на Филиппинах и от Гуантанамо на Кубе. Это одно из проявлений политики неоколониализма», — рассказал в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Соединённые Штаты сделали Пуэрто-Рико зависимой территорией, но не объявили остров ни колонией, ни одним из штатов.

«Американцы, сами выросшие из британской колонии, считали, что классическая колониальная форма управления территориями является пережитком прошлого, и применять её не стали», — пояснил в беседе с RT Юрий Рогулёв, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова.

В то же самое время в США развернулась дискуссия о дальнейшем статусе Пуэрто-Рико. Актом Форакера от 1900 года в Пуэрто-Рико была введена должность гражданского губернатора, назначаемого президентом США, и создан конгресс, нижняя палата которого была выборной, а состав верхней определялся Белым домом. Также между Пуэрто-Рико и США вводился режим свободной торговли. Американский бизнес стал вкладывать средства в производство сахара на острове.

В 1917 году пуэрториканцам было предоставлено американское гражданство, правда, без права голосовать на президентских выборах. Остров получил статус неинкорпорированной организованной территории США.

Неоднозначный статус вызывал возмущение у жителей Пуэрто-Рико. На острове набирали популярность политические организации, требовавшие либо полной независимости, либо присоединения к США на правах штата, но Вашингтон такой вариант не устраивал.

«Во времена Рузвельта и Трумэна ряд политиков США задумывались над присоединением Пуэрто-Рико, однако большая часть американского истеблишмента оказалась против. США не так давно преодолели Великую депрессию и не желали брать на себя дополнительные обязательства», — отметил в интервью RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

В связи с зависимым статусом Пуэрто-Рико и экономическими сложностями представители националистических организаций острова неоднократно пытались поднять восстания против американского господства, но все такие восстания были подавлены. Однако в Вашингтоне поняли, что решить проблему Пуэрто-Рико исключительно силой не получится.

В 1948 году жителям острова впервые позволили провести демократические выборы губернатора, которым стал Луис Муньос Марин. Изначально он выступал за независимость, но быстро понял, что Вашингтон не даст воплотиться его идеям в жизнь, и занялся расширением гражданских прав населения и проектами в области индустриализации. При Марине была принята Конституция Пуэрто-Рико, зафиксировавшая для острова статус содружества и свободно ассоциированного с США государства.

На острове были размещены более 20 американских военных баз, на территории которых проводились разного рода испытания и проходили подготовку военнослужащие США. После нескольких инцидентов, повлёкших гибель местных жителей, в Пуэрто-Рико поднялась волна возмущения, и часть военных объектов в начале 2000-х была переведена в резерв. В последние годы американские политики поднимали вопрос о возобновлении их полноценного функционирования, но из-за резко негативной реакции местного населения данный вопрос остаётся нерешённым.

Несмотря на преобразования, произошедшие во второй половине ХХ века, по основным социально-экономическим показателям Пуэрто-Рико сильно отстаёт от Соединённых Штатов. ВВП на душу населения на острове примерно в три раза меньше, чем в среднем по США. Из-за нехватки средств местным органам власти приходится время от времени закрывать все государственные учреждения, включая школы, и объявлять об отсутствии возможности погасить госдолг. Начиная с середины ХХ столетия пуэрториканцы стали массово покидать свой остров, а в Нью-Йорке образовалась крупнейшая пуэрториканская община в мире — почти 1,5 млн человек, согласно результатам переписи 2016 года.

Представители пуэрториканской общины в США

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В последние десятилетия в Пуэрто-Рико было проведено несколько плебисцитов, участники которых требовали присоединить остров к США на правах штата. Для рассмотрения данных предложений в 2000 году в Вашингтоне даже была создана специальная комиссия, однако эксперты смотрят на перспективы воссоединения скептически.

«За 120 лет совместной жизни между США и Пуэрто-Рико возникло множество политических и экономических связей, которые не так просто разорвать. Остров по ряду причин нужен Вашингтону. Но полноценное его присоединение стало бы для Белого дома страшной головной болью.