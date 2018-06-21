«Аморальный коммерческий проект»: как в конце XIX века на Западе появились «человеческие зоопарки»

135 лет назад на Международной выставке колониальных и экспортных товаров в Амстердаме открылась «экспозиция», которую позже назовут «человеческим зоопарком». Группу суринамских индейцев заставляли имитировать свою повседневную жизнь за специальной загородкой. С тех пор этот вид «развлечения» ещё несколько десятилетий оставался популярен в Европе и Америке. На многих выставках уроженцев заморских колоний показывали в клетках, зачастую полностью обнажёнными. Иногда их помещали в один вольер с животными. О «цивилизационном расизме» Запада — в материале RT.

Прихоть богатых

Отношение к выходцам из далёких стран как к экзотической диковинке уходит своими корнями в далёкое прошлое. Невольников, привезённых из завоевательных походов или преподнесённых в качестве дипломатических подарков, держали при дворах многие правители Античности и Средних веков. Однако в те времена личная свобода не считалась чем-то само собой разумеющимся. А «инородцы» развлекали своим необычным видом только могущественных вельмож и их окружение. В известном смысле их жизнь при богатых дворах была даже менее тяжелой, чем условия, в которых обитали рядовые крестьяне той страны, в которую их забросила судьба.

Так, представители порядка двадцати различных народов жили в XVI веке во дворце правителя Флоренции Ипполита Медичи, а Христофор Колумб, вернувшись из своего первого путешествия в Америку, привёз с собой шестерых индейцев. Пятерых он потом забрал с собой, а одного оставил при королевском дворе, где тот через два года умер. Что же касается обычных жителей европейских стран, то вплоть до XIX столетия большинству из них ни разу в жизни не довелось встретиться с выходцами из заморских земель.

Карикатура на Баартман начала XIX века

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Первым широко известным примером организации представлений с участием выходцев из далёких стран стала история Саарти Бартман — готтентотской девушки из Южной Африки, привезённой в Великобританию в 1810 году. Её «неевропейский» вид и сильно выпирающие ягодицы вызвали огромный интерес у британской публики. В связи с тем, что работорговля в это время в Британии уже была официально запрещена, Саарти допросила полиция, но она (правда, в присутствии своего работодателя) подтвердила, что прибыла в Лондон и участвует в публичных представлениях по доброй воле.

Более трёх лет она прожила в Англии, затем девушку перевезли во Францию, где права на её показ публике приобрёл французский дрессировщик Рео. Больше года Саарти «выставляли» в Париже, а когда интерес к персоне девушки пошёл на спад, её просто выбросили на улицу, где она пристрастилась к алкоголю и стала зарабатывать проституцией. Умерла Саарти от неизвестной болезни в 1815 году. После смерти её останки в заспиртованном виде поместили в парижский Музей Человека, и только в 2002 году они были доставлены в ЮАР и преданы земле.

В 1840-е годы под видом «детей-ацтеков» в США и Европе заставляли участвовать в публичных представлениях страдающих микроцефалией выходцев из Сальвадора, известных под сценическими псевдонимами Максимо и Бартола. Однако всё это были лишь частные случаи — до появления настоящих «человеческих зоопарков» оставалось ещё несколько десятков лет.

Примета империализма

В 1860—1870-е годы в Европе резко возрос интерес к экзотическим животным, которых торговцы привозили из дальних стран. Одним из ведущих представителей этого бизнеса был выходец из семейства состоятельных торговцев Карл Хагенбек. Когда Карлу было всего 14, отец подарил ему медведя и тюленя. Со временем «коллекция» выросла, и молодой человек стал неплохо зарабатывать на её показах, организовав зоопарк и выездные выступления.

Хагенбек стал целенаправленно доставлять животных из разных уголков Земли в Европу. В 1874 году он привез в Германию стадо северных оленей, которых сопровождали лапландцы. Хагенбек привлёк выходцев с Севера к участию в своих выступлениях, которые имели большой успех. Вслед за лапландцами служащие Хагенбека доставили в Европу самоанцев, суданцев, эскимосов и бедуинов.

Пример Хагенбека оказался заразителен. В 1883 году организаторы Международной колониальной выставки в Амстердаме в специальной загородке воссоздали деревню суринамских индейцев, которые должны были демонстрировать посетителям мероприятия свою «повседневную» жизнь. На эту «диковинку» за полгода существования экспозиции посмотрели более миллиона человек.

С этого момента «человеческие зоопарки» входили в сценарий практически любой крупной международной выставки. «Африканская деревня», в которой проживало около 400 человек, стала одним из центральных «экспонатов» парижской Всемирной выставки 1889 года, её увидели больше 28 млн посетителей. А на выставке 1900 года организаторы установили диораму «Жизнь на Мадагаскаре», в которую «вписали» живых выходцев с африканского острова.

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На колониальных выставках 1906, 1907, 1922 и 1931 года уроженцев заморских владений европейских держав показывали в клетках, зачастую — полностью обнажёнными. Причём мероприятие 1931 года побило все предыдущие рекорды — его посетили 34 млн зрителей.

Не отставали от европейцев и американцы. Охотник и шоумен из США Уильям Коди по прозвищу Буффало Билл, пользуясь интересом к индейской тематике, возникшим в американском обществе на фоне войн с сиу, стал проводить цирковые представления с участием белых авантюристов и «мирных» индейцев. Одним из наиболее популярных сценариев было нападение «краснокожих» на дилижанс с целью похищения белой красавицы, которую затем героически «отбивали» ковбои. С этим шоу Буффало Билл объездил сначала все Штаты, а затем, в 1880—1890-е годы — и Европу.

В 1896 году зоопарк Цинциннати в Огайо на три месяца разместил на своей территории деревню жестоко разгромленных американской армией сиу. А на Всемирную выставку 1904 года в Сент-Луисе американцы привезли недавно покорённых апачей и филиппинцев. Организаторы выставки подчеркивали, что сделали это специально, дабы посетители сами могли убедиться в том, от какой «дикости» американские цивилизаторы «освобождают» жителей захваченных ими земель, превращая «дикарей» в «цивилизованных рабочих».

Ота Бенга, зоопарк в Бронксе, США, 1906 год

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В 1906 году Нью-йоркское зоологическое общество устроило выставку «Недостающее звено», поместив в клетку с шимпанзе и орангутангами конголезского пигмея Ота Бенга. Бельгийские колонизаторы убили всю семью Бенга, а его самого привезли в Америку для участия в представлениях в качестве «африканского каннибала». Христианские священники были возмущены происходящим и пытались добиться запрета «выставки» у властей. Однако в мэрии Нью-Йорка возмущенных священнослужителей даже не пожелали выслушать. В конце концов, борцам за права человека удалось добиться освобождения Ота Бенга, но из-за начавшейся Первой мировой войны он не смог вернуться на родину и в 1916 году покончил с собой от тоски по ней.

Демонстрация «деревень» выходцев из Африки, Латинской Америки, Азии и Океании в специальных загородках и клетках на различных международных мероприятиях широко практиковалась в Европе и Америке вплоть до 1950-х годов. Так, на Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе была представлена «конголезская деревня». Весь мир облетела фотография гуляющей по загону маленькой африканки, которую кормят с рук рачительные европейские дамы. После этого от клеток и оград на этнографических выставках отказались.

Западная расология

«В ХХ веке люди, сохранившие свой традиционный образ жизни, стали для жителей Западного мира «экзотикой», «диковинкой». К индейцам, выступавшим в цирках с ковбоями, быстро все привыкли. А вот деревня из Конго или Суринама казалась европейцам и американцам чем-то очень необычным. Я не считаю, что организаторы подобных мероприятий ставили перед собой такую цель, как пропаганда расизма, нет. Это был аморальный коммерческий проект», — поделился своим мнением с RT писатель и американист Михаил Белят.

В свою очередь публицист Армен Гаспарян считает, что «человеческие зоопарки» для западного общества ХХ века были явлением вполне закономерным.

«В те же годы в Австрии и Германии людей из «расовых» соображений заставляли зубными щётками чистить тротуары, а затем убивали. На этом фоне «человеческий зоопарк» уже не выглядит чем-то экстраординарным. Так называемая «расология» в первой половине ХХ века буквально захватила Запад — представителей других народов там многие просто не воспринимали, как равных себе людей», — подчеркнул эксперт.

При этом, по мнению Гаспаряна, в наши дни существует серьёзная угроза скатывания социума к подобным взглядам. «Эта расология никуда не делась. Просто раньше об этом писали газеты, а сегодня всё стало гораздо проще — появился интернет. И у подобных идей есть немало сторонников, успешно занимающихся пропагандой», — отметил эксперт.

«Человеческие зоопарки» являются логичным проявлением самой сути западной цивилизации, считает директор Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин.

«Для Запада всегда был характерен «цивилизационный расизм». Речь идет в данном случае не об обычном расизме, делающем акцент на неких внешних проявлениях, а на вопросах ценностей и знаний. Представители Запада пытаются выдавать свой частный опыт за универсальную мировую цивилизацию, свою историю — за историю человечества», — рассказал Коровин в интервью RT.

По словам эксперта, для западной традиции характерно пропускать через себя восприятие всего мира и считать тех, кто не соответствует западным критериям цивилизованности, «варварами» либо «дикарями». Причём дикари воспринимаются как часть живой природы, которую должен покорить «белый человек».

«Вы обратите внимание на колониальную историю. При захвате Америки земли, на которых проживали миллионы людей, воспринимались ими как совершенно пустые, подлежащие освоению, а местное население — как стихийная сила, которую следует преодолеть. Поэтому обитателей Африки, Австралии и Южной Америки представители западной цивилизации в начале ХХ века воспринимали, как часть природы, поэтому не видели никакой разницы между посещением обычного и «человеческого зоопарков», — резюмировал Валерий Коровин.