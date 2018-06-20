«Полиция стояла и смотрела, как их бьют»: 75 лет назад в США произошло одно из самых массовых расовых столкновений

В 1943 году в американском Детройте произошли беспорядки на расовой почве, в результате которых десятки людей были убиты, сотни получили ранения. Учёные отмечают, что побоище в Детройте стало предвестником новой эпохи межрасовых отношений в США, однако проблемы, которые тогда заставили враждовать людей разного цвета кожи, по сей день так и не решены.

«Когда я умру, похороните меня в Детройте»

Практически сразу после начала колонизации Северной Америки рабский труд занял важное место в местной экономике. Первое судно, привёзшее африканских рабов, причалило к берегам континента в 1619 году. В XVII веке британские колонии в Северной Америке закрепили пожизненное рабство на законодательном уровне. А к 1860 году в США уже проживали около 4 млн темнокожих невольников – как привезённых из Африки, так и родившихся у родителей-рабов.

«То, что Гражданская война 1861–1865 годов между Севером и Югом велась только ради освобождения невольников – это на самом деле просто красивая история. В реальности всё было гораздо сложнее. Речь шла о борьбе за экономическое и политическое господство», — рассказал в беседе с RT историк и публицист Армен Гаспарян.

Соответственно, война решила далеко не все проблемы темнокожего населения.

«Формально рабы были освобождены, но власти южных штатов быстро нашли выход, позволяющий не наделять темнокожих по-настоящему равными правами. Стала применяться практика расовой сегрегации. И хотя активнее всего это происходило на Юге, ряд сегрегационных норм действовал в США на общегосударственном уровне и был отменён только после Второй мировой войны», — пояснил RT кандидат исторических наук, заместитель заведующего кафедрой МГУ Юрий Рогулёв.

Сегрегация в США, 1939

© Library of Congress

В начале ХХ века промышленник Генри Форд в борьбе за расширение кадровой базы своих заводов в Детройте, стал привлекать на работу темнокожих. Хотя им доставалась, как правило, более тяжелая и менее квалифицированная работа, чем сотрудникам европейского происхождения, они получали заработную плату наравне с белыми американцами, и не должны были выполнять целый ряд унизительных ритуалов, свойственных жизни на Юге — вроде разговоров с белыми только с непокрытой головой или обязательного выхода на проезжую часть для того, чтобы пропустить следующих по тротуару светлокожих земляков.

В 1910–1930-е годы произошло массовое переселение темнокожих с Юга в крупные промышленные города Севера. В социальной мифологии афроамериканцев, живших в южных штатах, Детройт стал чем-то вроде «земли обетованной». Приобрело даже популярность выражение: «Когда я умру, похороните меня в Детройте».

В 1940 году из 1,6 млн жителей Детройта порядка 149 тыс. были темнокожими.

«Лучше пусть в Америку придёт Гитлер»

Несмотря на то, что Детройт был северным городом, ситуацию, сложившуюся в нём с межрасовыми отношениями накануне начала Второй мировой войны, сложно было назвать безоблачной. В частности, местное белое население категорически не желало жить рядом с темнокожими. Самые бедные районы, застроенные трущобами, быстро стали приютом для рабочих африканского происхождения. Причем, собственниками этой недвижимости были белые жители города, обитавшие в более фешенебельных кварталах, и бравшие с темнокожих за аренду жилья в 2–3 раза больше, чем платили за квартиры аналогичного класса светлокожие горожане.

Разведывательные машины армейского командования Dodge, Детройт, август 1942.

© Library of Congress

Кроме того, белые жёстко пресекали попытки работодателей принять афроамериканцев на должности квалифицированных рабочих. Однако в начале 1940—х предприятия Детройта столкнулись сразу с двумя проблемами: массовым призывом работников в армию и ростом производства, требующим дополнительных рабочих рук. Вербовщики с заводов Детройта отправились на аграрный Юг. Оттуда в сжатые сроки удалось привезти от 400 до 500 тыс. мигрантов, из которых порядка 50 тыс. были темнокожими. Количество афроамериканцев в городе достигло 200 тыс. человек.

Также по теме «Будто на разных планетах»: почему в современном мире существует сегрегация 70 лет назад в Южной Африке на государственном уровне начала проводиться политика апартеида. Миллионы людей были официально лишены...

В Детройте резко обострились транспортный и жилищный вопросы. Муниципальная система общественного транспорта, спроектированная задолго до этого, не была рассчитана на то, что население города всего за 20 лет удвоится. Возникла толчея, и светлокожих горожан категорически не устраивал тот факт, что в этой толчее они вынуждены были находиться рядом с афроамериканцами.

Кроме того, возник вопрос строительства жилья. Места в районах компактного проживания африканцев не хватало, и поэтому в 1942 году было принято решение расселить темнокожих работников стратегических предприятий в домах, расположенных в «белых» кварталах. Акции протеста местного населения, в которых принимали участие около 1200 человек, переросли в беспорядки. Заселить африканцев удалось не с первой попытки и только с помощью полиции.

Всё чаще происходили межрасовые драки на улицах, в которых особенно активное участие принимали польские иммигранты.

В начале 1943 года власти попытались перевести трёх темнокожих работников на квалифицированные рабочие должности, однако это решение стало причиной забастовки, в которой приняли участие около 25 тыс. человек. При этом один из участников забастовки выкрикивал в громкоговоритель: «Пусть лучше в Америку придут Гитлер и Хирохито, чем я буду работать на конвейере рядом с чёрными»...

Прорвавшийся нарыв

20 июня 1943 года расовое противостояние достигло своего апогея. За несколько дней до этого белые американцы грубо выпроводили из городского парка темнокожих парней. Те решили взять реванш, и вечером 20-го числа к острову подтянулось несколько сот их друзей. Начались драки.

Через некоторое время молодые темнокожие мужчины Лео Типтон и Чарльз Лион на импровизированном митинге объявили, что белые сбросили в реку афроамериканку с ребёнком. Толпа из 500 разгневанных темнокожих вырвалась на улицы Детройта, круша всё на своём пути. В это время в «белых» районах был запущен слух об изнасиловании африканцами светлокожей девушки на мосту, ведущему к острову Бель. В заселённые темнокожими кварталы двинулась толпа белых мужчин. Они переворачивали на своём пути машины и избивали всех встречных африканцев.

Расовый бунт в Детройте, 1943

© Bettmann / Getty Images

Слух о побоище дошёл до береговой базы военно-морского флота. На помощь белым жителям Детройта устремились находившиеся в увольнении военные моряки.

Тысячи людей высыпали на улицы просто чтобы поглазеть на драку, но очень быстро оказались сами в неё вовлечены. Мэрия отправила 2 тыс. полицейских на подавление беспорядков, но они ничего не смогли сделать. Позже темнокожие жаловались на то, что полиция стояла и смотрела, как их бьют.

Первой жертвой побоища стал белый парень, которого сбили на машине. А уже вскоре детройтцы европейского происхождения застрелили 58-летнего африканца, просто стоявшего на автобусной остановке.

Также по теме «Он изменил жизнь миллионов американцев»: как Мартин Лютер Кинг повлиял на расовую политику в США 4 апреля 1968 года в Мемфисе погиб самый знаменитый защитник прав темнокожих граждан США Мартин Лютер Кинг. Миссия легендарного...

В это время известный городской врач и борец за гражданские права Джозеф Де Горатис получил срочный вызов к больному в африканском квартале. Несмотря на призывы полиции не делать этого, он зашел за ограждение и был забит до смерти темнокожими погромщиками.

Когда гражданским властям стало ясно, что полиция и национальная гвардия не могут навести порядок, они обратились за помощью к армии. В город были введены 6 тыс. военных. Появление бронетехники и блеск штыков заставили погромщиков поумерить своей пыл. Местами военным пытались оказывать вооружённое сопротивление, но те в ответ действовали максимально жёстко, и уже через 36 часов после начала беспорядков волнения пошли на спад. Однако армия оставалась в городе ещё две недели.

В ходе беспорядков 1943 года в Детройте погибли 34 человека, 675 получили ранения. Почти 2 тыс. человек были арестованы. Темнокожие, запустившие слух о сброшенной в воду африканке, получили серьёзные сроки тюремного заключения. Ущерб, нанесённый городу, был оценён в $2 млн.

Позже журналисты напишут о том, что и чёрных, и белых участников беспорядков уровнял местный морг, в котором они лежали бок о бок.

«Проблемы никуда не делись»

«То, что эти беспорядки произошли именно в Детройте, не было характерно ни для «времени», ни для «места». Ведь Детройт – это Север. В социально-экономическом плане ситуация для темнокожего населения здесь была лучше, чем на Юге. Да и основной всплеск движения за гражданские права темнокожего населения произошёл уже в 1950–1960-е годы. Получился своего рода «предвестник»», — отметил Юрий Рогулёв.

Впрочем, эксперты видят в детройтских событиях и определённую закономерность.

Также по теме Эксперт: Барак Обама закрывает глаза на расовые конфликты в американском обществе В США арестованы сотни участников демонстраций против полицейской жестокости — в Нью-Йорке, Чикаго, а также в штатах Миннесота и...

«Давайте взглянем на ситуацию в целом. Вся недолгая история США как государства буквально пропитана расовыми противоречиями. Рабство, Гражданская война, сжигание Ку-клукс-кланом людей, убийства активистов... Масштабные беспорядки в Детройте стали своего рода границей, точкой отсчёта, с которой началась активная и, даже можно сказать, физическая борьба темнокожих за свои права», — сказал в разговоре с RT председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук.

По его словам, расовые противоречия в американском обществе не сняты и по сей день.

«От того, что власти США говорят о толерантности, реальная ситуация никак не изменяется. Чёрно-белый котёл кипит, и основная схватка ещё впереди. Хорошего решения у этой проблемы нет. Для этого нужно каждому дать хорошую работу, хорошую зарплату, полный соцпакет, а это, как показывает практика, невозможно», — подчеркнул эксперт.

По мнению Армена Гаспаряна, Детройт должен стать для Америки уроком.

«Порой достаточно просто обозначить вслух врага, из-за которого все плохо живут, – и понеслось... Всё остальное сделает сарафанное радио — в те дни это могло произойти в любом большом городе США. Да и сегодня тоже никто не знает, где именно полыхнёт», — отметил он.