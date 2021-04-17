«Тотальная подозрительность»: почему Байден предложил ограничить оборот огнестрельного оружия в США

Джо Байден назвал ситуацию в США с контролем над оборотом оружия «национальным позором». Об этом он заявил в ходе выступления перед журналистами. По словам американского президента, Белый дом предпринимает шаги для осуществления реформ в данной сфере. Одновременно глава государства призвал обе палаты конгресса активнее работать над изменением законодательства для ужесточения надзора за оборотом оружия. По мнению аналитиков, необходимость более жёсткого регулирования отрасли в Соединённых Штатах назрела давно, однако решить вопрос мешают межпартийные противоречия и раскол в обществе.

Президент США Джо Байден назвал положение дел с контролем над оборотом оружия в стране «национальным позором», с которым необходимо покончить.

«Этому нужно положить конец, потому что происходящее — это позор, национальный позор. И дело не только в массовых расстрелах. Каждый день, каждый божий день в США происходит «массовый расстрел», если принять во внимание всех, кто погибает на улицах наших городов и в сельской местности. Это позор нации, и этому надо положить конец», — сказал Байден во время пресс-конференции.

Заявления главы Белого дома прозвучали на фоне очередного случая массового убийства в США с применением огнестрельного оружия. 16 апреля бывший служащий компании FedEx убил восемь человек и ещё нескольких ранил в здании компании в Индианаполисе (штат Индиана). По данным властей, подозреваемый застрелился до прибытия полиции на место происшествия.

По словам Байдена, предложенная им реформа по ограничению права на ношение оружия основана на здравом смысле и её поддерживают многие обладатели огнестрельного оружия.

«Люди, которые владеют огнестрельным оружием, также поддерживают повсеместные проверки биографических данных. Большинство из них считает, что штурмовое оружие продавать нельзя. Кому, скажите на милость, вообще нужно оружие с магазином на 100 патронов? Или на 40? Или на 20? Так быть не должно. И я не сдамся, пока не добьюсь своего», — заявил Байден.

Джо Байден

Reuters

© Tom Brenner/File

Он также призвал конгресс активнее работать в этом направлении.

«Конгресс должен активизироваться и начать действовать, сенат должен начать действовать. Я решительно поддерживаю и никогда не перестану поддерживать запрет на штурмовое оружие и магазины ёмкостью более десяти патронов», — заявил он.

При этом глава государства отметил, что пока парламент не предпринял необходимых усилий для ограничения оборота оружия, он ищет пути для изменения ситуации с помощью президентских указов, которые не требуют одобрения конгрессменов.

Сезон массовых убийств

Напомним, за последние несколько месяцев в США зарегистрирован ряд серьёзных инцидентов с применением огнестрельного оружия, приведших к гибели людей.

Так, в феврале 2021 года произошла стрельба в оружейном магазине Нового Орлеана. Тогда три человека погибли, двое были госпитализированы.

В начале марта в результате стрельбы в одной из школ штата Арканзас погиб 15-летний подросток.

Большой резонанс вызвали события, произошедшие 23 марта в городе Боулдер (штат Колорадо), где неизвестный открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина. В результате действий злоумышленника погибли десять человек, в том числе полицейский.

Полиция на месте преступления в Боулдере

Reuters

© Michael Ciaglo/USA TODAY NETWORK

Как сообщает телеканал CNN, в общей сложности за март в США произошло 45 случаев массового расстрела, а с начала года — 147 таких инцидентов. Массовыми расстрелами CNN называет происшествия со стрельбой, в ходе которых четверо и больше людей (не считая стрелка) были ранены или убиты.

Подобную статистику многие политики и эксперты в США объясняют крайне либеральным законодательством в сфере гражданского оборота огнестрельного оружия.

По данным Национального фонда стрелкового спорта, США — мировой лидер по количеству стволов на руках у населения: в 2019 году было зарегистрировано 423 млн единиц оружия, что больше численности населения США, которое составляло на тот момент порядка 328 млн человек.

В свою очередь, американское издание USA Today отмечает, что в 2020 году в США было продано ещё около 40 млн пистолетов, винтовок, ружей и других типов огнестрельного оружия.

Каждый новый случай, связанный с массовым убийством, возобновляет дискуссию в американском обществе о необходимости ужесточения законов, регулирующих ношение оружия.

Инициатива Байдена

Демократическая партия и администрация президента Джо Байдена выступают за ограничение прав на ношение оружия. В ходе избирательной кампании эта тема была одной из ключевых в программе Байдена.

В частности, демократ хочет добиться отмены Акта о защите законной торговли оружием. Документ освобождает производителей огнестрельного оружия от какой-либо ответственности за вред, который может быть причинён вследствие незаконного использования их продукции.

Кроме того, Байден обещал запретить продажу и производство штурмового огнестрельного оружия и магазинов большой ёмкости. При этом стволы, которые уже находятся на руках у граждан США, демократ предлагал не изымать принудительно, а выкупать.

Помимо этого, глава Белого дома намерен ограничить количество единиц огнестрельного оружия, которым может обладать один человек, что должно предотвратить накопление в частных руках больших арсеналов.

Будучи кандидатом в президенты, Байден обещал также организовать массовую проверку биографических данных всех покупателей оружия.

В программе демократа содержится и ряд пунктов, призванных ужесточить процесс проверки покупателей оружия и устранить дыры в законодательстве, из-за которых люди, которым должна быть запрещена продажа огнестрельного оружия, тем не менее покупают его.

Ряд мер в этом вопросе Байден уже успел предпринять после вступления в должность. К примеру, он поручил Минюсту проанализировать, каким образом можно предотвратить продажу наборов запчастей, из которых можно собрать пистолет. Также рассматривается возможность наделения органов правопорядка правом изымать по решению суда оружие у граждан, которые представляют опасность для окружающих.

Ещё один указ направлен на усиление контроля над продажей стабилизирующих опор, облегчающих стрельбу. Подобное приспособление использовалось убийцей во время массового расстрела в марте в Боулдере.

Как отмечают эксперты, указанные меры президент США может реализовать без одобрения конгресса. Однако для более серьёзных шагов, о которых говорится в его предвыборной программе, ему понадобится изменение законодательства, а значит, и одобрение парламентариев.

В марте палата представителей уже приняла два законопроекта, ужесточающих правила продажи оружия. Один из них предписывает проверять личность покупателя не только при продаже оружия в магазине, но и через интернет, а также на оружейных ярмарках. Второй документ увеличивает время проверки покупателей с трёх до десяти дней.

Внесён на рассмотрение палаты и третий законопроект, который запрещает продажу полуавтоматических винтовок и магазинов большой ёмкости, однако он пока не принят.

Как поясняют аналитики, палата представителей охотно голосует за эти инициативы, потому что она контролируется демократами. Однако в сенате республиканцы и демократы имеют одинаковое количество мест, что может серьёзно затруднить принятие законопроектов, поскольку республиканцы не поддерживают радикальных мер в этой сфере.

«Серьёзное сопротивление»

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, инициативы Байдена в сфере оборота оружия можно назвать разумными, однако в Соединённых Штатах у них немало противников.

«В США подобные инициативы постоянно натыкаются на достаточно серьёзное сопротивление со стороны консервативной публики. Это в первую очередь связано с традицией. Исторически в США вооружён был каждый мужчина в стране, вследствие чего Вторая поправка к Конституции считается чуть ли не основой американских прав и свобод», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин отметил, что планы Байдена частично запретить владение отдельными видами огнестрельного оружия вступают в противоречие с Конституцией США.

«Намерение Байдена запретить владение штурмовыми винтовками противоречит Второй поправке. Если демократы хотят изменить американское законодательство, никто не мешает им это сделать. Но надо оставаться в правовых рамках: либо принять новую поправку, которая отменит право граждан на хранение оружия, либо принять законодательный акт, не отменяя Вторую поправку к Конституции», — заявил эксперт в интервью RT.

Оружейный магазин в США

Reuters

© Jessica Rinaldi

При этом Домрин подчеркнул, что сделать это будет крайне сложно из-за позиции республиканцев.

«Сегодня дискуссия между Республиканской и Демократической партиями упирается в эту Вторую поправку. Республиканцы считают, что убивает человек, а не оружие, поэтому нет смысла запрещать что-либо. Кроме того, в консервативном сообществе США царят подозрения, что демократы этими реформами хотят разоружить своих оппонентов», — полагает Домрин.

В свою очередь, Дмитрий Дробницкий отметил, что договориться двум партиям мешает накалившаяся в стране в последние годы идеологическая борьба.

«Раскол в обществе и накал идеологической борьбы достигли высочайшего уровня, поэтому консерваторы подозревают, что администрация Байдена не просто собирается заткнуть рот американцам, но и хочет лишить их любой политической субъектности. К тому же разгул насильственных движений вроде BLM заставляет население, наоборот, скупать оружие. В этой ситуации заставить добропорядочных американцев разоружиться будет довольно сложно», — констатировал эксперт.

По мнению политологов, хозяину Овального кабинета вряд ли удастся решить проблему с оборотом оружия.

«Сегодня подобные инициативы Байдена вряд ли будут реализованы, поскольку в США из-за тотальной подозрительности между консервативными и либеральными американцами совершенно невозможно принять разумные меры: консерваторы считают, что либералы собираются их разоружить и затем лишить оставшихся прав, а демократы уверены, что республиканцы не хотят контроля над оружием, потому что их купила Национальная стрелковая ассоциация, которая получает деньги от производителей оружия», — заключил Дробницкий.