В Индианаполисе произошла стрельба в здании логистической компании
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«По предварительной информации, стрелявший покончил с собой... Мы не считаем, что на данный момент существует угроза для общества», — заявила она в эфире телеканала WRTV.
Пострадавших госпитализировали, их число не уточняется.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию в четверг, 15 апреля, около 23:00 (пятница, 16 апреля около 06:00 мск).
Ранее один человек погиб и ещё четверо были ранены в результате стрельбы в американском штате Техас.
Американский президент Джо Байден назвал случаи насилия в стране с применением огнестрельного оружия эпидемией и международным позором.