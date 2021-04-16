В Индианаполисе произошла стрельба в здании логистической компании

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В здании логистической компании FedEx в американском городе Индианаполис, штат Индиана, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек. Нападавший покончил с собой, сообщила представитель местной полиции Джини Кук.
В Индианаполисе произошла стрельба в здании логистической компании
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«По предварительной информации, стрелявший покончил с собой... Мы не считаем, что на данный момент существует угроза для общества», — заявила она в эфире телеканала WRTV.

Пострадавших госпитализировали, их число не уточняется.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию в четверг, 15 апреля, около 23:00 (пятница, 16 апреля около 06:00 мск).

Ранее один человек погиб и ещё четверо были ранены в результате стрельбы в американском штате Техас.

Американский президент Джо Байден назвал случаи насилия в стране с применением огнестрельного оружия эпидемией и международным позором.

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