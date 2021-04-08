Байден заявил об «эпидемии» насилия с огнестрельным оружием в США

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Случаи насилия с применением огнестрельного оружия в США стали эпидемией и международным позором, заявил президент страны Джо Байден.
Байден заявил об «эпидемии» насилия с огнестрельным оружием в США
  • Reuters

«Насилие с применением оружия в этой стране является эпидемией. Повторим ещё раз: насилие с применением оружия в этой стране — это эпидемия и международный позор», — приводит ТАСС слова Байдена.

По его словам, меры по ужесточению контроля за оружием, предлагаемые президентской администрацией, не противоречат второй поправке к Конституции США, которая гарантирует право на ношение и хранение оружия.

Он отметил, что насилие с огнестрельным оружием в США оценивается в $280 млрд в год.

23 марта Джо Байден выступил с заявлением по поводу стрельбы в Колорадо, жертвами которой стали десять человек. В ходе своей речи американский лидер призвал к ужесточению контроля штурмового огнестрельного оружия в стране.

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