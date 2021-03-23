Байден выступил с заявлением по поводу стрельбы в Колорадо
По словам президента, властям неизвестна мотивация убийцы, в настоящее время невозможно раскрыть подробности преступления из-за отсутствия достаточной информации.
«Но я знаю, что как президент я воспользуюсь всеми ресурсами, чтобы сохранить безопасность американского народа», — сказал Байден.
По словам президента США, ему «не нужно больше ни минуты», чтобы сделать шаги, которые отвечают здравому смыслу и «способны спасти жизни».
«Я призываю своих коллег в палате представителей и сенате действовать. Мы можем снова запретить штурмовое оружие и магазины большой ёмкости в стране», — заявил президент.
23 марта неизвестный открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина в городе Боулдер в американском Колорадо. Позднее нападавший переместился внутрь здания.
В результате стрельбы погибли десять человек, в том числе полицейский. Личность нападавшего установлена, ему предъявлены обвинения.