Байден выступил с заявлением по поводу стрельбы в Колорадо

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Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу стрельбы в Колорадо, жертвами которой стали десять человек. В ходе своей речи американский лидер призвал к ужесточению контроля штурмового огнестрельного оружия в стране.

По словам президента, властям неизвестна мотивация убийцы, в настоящее время невозможно раскрыть подробности преступления из-за отсутствия достаточной информации.

«Но я знаю, что как президент я воспользуюсь всеми ресурсами, чтобы сохранить безопасность американского народа», — сказал Байден.

По словам президента США, ему «не нужно больше ни минуты», чтобы сделать шаги, которые отвечают здравому смыслу и «способны спасти жизни».

«Я призываю своих коллег в палате представителей и сенате действовать. Мы можем снова запретить штурмовое оружие и магазины большой ёмкости в стране», — заявил президент.

23 марта неизвестный открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина в городе Боулдер в американском Колорадо. Позднее нападавший переместился внутрь здания.

В результате стрельбы погибли десять человек, в том числе полицейский. Личность нападавшего установлена, ему предъявлены обвинения.

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