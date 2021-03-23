В Колорадо неизвестный открыл стрельбу на парковке у магазина

В американском штате Колорадо в городе Боулдер неизвестный открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина.

Об этом сообщила ABC.

Как сообщили в правоохранительных органах, офицерам поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу на парковке возле магазина.

Отмечается, что также мужчина начал стрелять в прибывших полицейских.

Полиция Боулдера в Twitter призвала местных жителей избегать места происшествия.

ALERT: Active Shooter at the King Soopers on Table Mesa. AVOID THE AREA. PIO is en-route. — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021

Ранее сообщалось, что в Чикаго 15 человек получили ранения в результате стрельбы.