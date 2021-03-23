В Колорадо неизвестный открыл стрельбу на парковке у магазина

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В американском штате Колорадо в городе Боулдер неизвестный открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина.
В Колорадо неизвестный открыл стрельбу на парковке у магазина
  • Reuters

Об этом сообщила ABC.

Как сообщили в правоохранительных органах, офицерам поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу на парковке возле магазина.

Отмечается, что также мужчина начал стрелять в прибывших полицейских.

Полиция Боулдера в Twitter призвала местных жителей избегать места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Чикаго 15 человек получили ранения в результате стрельбы.

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