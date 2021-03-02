AP: в США в результате стрельбы в школе погиб подросток

Короткая ссылка
Подросток погиб в результате стрельбы в школе в американском штате Арканзас.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Как отмечается, один из учеников средней школы в городе Пайн-Блафф во время перемены открыл стрельбу, после чего предпринял попытку скрыться.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали его в одном из соседних районов.

В результате инцидента погиб 15-летний ученик этой школы, скончавшийся от полученных ранений. 

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в Новом Орлеане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить