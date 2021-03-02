AP: в США в результате стрельбы в школе погиб подросток

Подросток погиб в результате стрельбы в школе в американском штате Арканзас.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Как отмечается, один из учеников средней школы в городе Пайн-Блафф во время перемены открыл стрельбу, после чего предпринял попытку скрыться.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали его в одном из соседних районов.

В результате инцидента погиб 15-летний ученик этой школы, скончавшийся от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в Новом Орлеане.