В США суд назвал срок вынесения окончательного приговора Шовину за убийство Флойда
- Reuters
Об этом сообщает MSNBC, транслируя в прямом эфире заседание суда.
Отмечается, что Шовин признан виновным по всем пунктам обвинения. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.
После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.