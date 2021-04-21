В США суд назвал срок вынесения окончательного приговора Шовину за убийство Флойда

Суд американского Миннеаполиса вынесет окончательный приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, виновному в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, примерно через восемь недель.

Об этом сообщает MSNBC, транслируя в прямом эфире заседание суда.

Отмечается, что Шовин признан виновным по всем пунктам обвинения. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.