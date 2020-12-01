«Разрыв сохраняется до сих пор»: какую роль в истории США играют расовые проблемы

65 лет назад афроамериканка Роза Паркс отказалась уступить место в автобусе белому мужчине. С этим событием многие историки связывают начало массового движения за гражданские права темнокожего населения США. Активистам понадобилось около 12 лет, чтобы добиться отмены большей части дискриминационных норм в законодательстве Соединённых Штатов. Между тем эксперты отмечают, что на практике расовые проблемы не решены до сих пор.

1 декабря 1955 года темнокожая швея и гражданская активистка Роза Паркс ответила отказом на требование уступить место белому мужчине в автобусе в городе Монтгомери (США). Её поступок имел большой общественный резонанс. Паркс привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка, однако это привело к началу массовых протестов и впоследствии к отмене сегрегационного законодательства в Соединённых Штатах.

От рабства к сегрегации

На территории современных Соединённых Штатов рабство существовало почти два с половиной столетия.

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По словам историков, Война за независимость изначально не изменила положение рабов в США на государственном уровне. Если северные штаты в начале XIX века отменяли рабство местными нормативными актами, то на юге страны оно только развивалось. В 1860 году на территории Соединённых Штатов жили около 4 млн рабов африканского происхождения.

В середине XIX века отношения между северными и южными штатами США обострились. Южные регионы страны взяли курс на выход из единого государства. Это вылилось в Гражданскую войну. Одним из лозунгов северян стала отмена рабства. Северные штаты победили, и в 1865 году была провозглашена 13-я поправка к Конституции, которой рабство было официально запрещено.

«Сразу после Гражданской войны центральные власти проводили достаточно жёсткую политику в отношении южных штатов. Они были фактически оккупированы войсками северян», — рассказал в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, сохранение жёсткого курса в отношении Юга могло привести к новому обострению противоречий, поэтому Белый дом решил пойти на уступки южанам.

Беглые рабы из южных штатов США

globallookpress.com

© Mary Evans Picture Library

«В конечном итоге, против южан не стали устраивать охоту на ведьм, их не обвинили в государственной измене, не судили за их позицию. Инфраструктура Юга была сохранена. А через некоторое время в южных штатах стали принимать так называемые законы Джима Кроу — нормативные акты, направленные на установление расовой сегрегации», — отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, сегрегация базировалась на особой политико-правовой формуле.

«Люди формально перед Конституцией были равны, но жили раздельно. Хотя, конечно, на самом деле ни о каком реальном равенстве не было и речи. Вся власть принадлежала белым — и экономическая, и политическая», — подчеркнул эксперт.

По словам историков, ситуация усугублялась тем, что в США, в первую очередь в южных штатах, действовали неофициальные нормы расового этикета, отступление от которых рассматривалось как нарушение общественного порядка. Согласно этим нормам, темнокожие обязаны были уступать дорогу белым, снимать перед ними головные уборы.

Нормы о раздельном образовании, здравоохранении, общественном питании, досуге, рабочих местах, а также о запрете межрасовых браков действовали официально. Их нарушение пресекалось как правоохранительными органами, так и членами радикальных группировок, например, у-клукс-клана. Кроме того, темнокожие больше страдали от безработицы.

Сегрегация в США

© loc.gov

«В армии США из темнокожих формировались отдельные подразделения, которым поручались самые неблагодарные задания. Солдаты из числа афроамериканцев считали, что, выполнив свой долг, они должны получить гражданские права, но этого не происходило. Возвращаясь с войн, они оставались людьми второго сорта. Более того, даже в северных штатах в первой половине ХХ века отношение к темнокожим ухудшилось. Они соглашались работать на заводах за меньшую плату, чем белые рабочие, и это приводило к расовым беспорядкам, перерастающим в побоища», — рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Борьба за гражданские права

Как отметил Андрей Кошкин, предыстория движения за гражданские права чернокожих в США уходит корнями в события конца XIX — первой половины XX века. Однако в это время речь шла о деятельности отдельных адвокатов и проповедников, а также — о стихийной самообороне от расистских погромщиков. Кроме того, многие из борцов за гражданские права интересовались левыми идеями, поэтому власти относились к ним с большим подозрением.

По словам эксперта, ситуация вокруг сегрегации начала меняться в середине ХХ века в связи с целыми комплексом причин. Свою роль в этом сыграло и всемирное осуждение нацистских расовых законов, и мужество, проявленное афроамериканцами в годы Второй мировой войны, и политические противоречиях в самих Соединённых Штатах.

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«Демократы, озабоченные после Второй мировой войны расширением своей электоральной базы, обратили внимание на темнокожее меньшинство, которое из-за сегрегационных законов было политически пассивно. На этом этапе антисегрегационные выступления темнокожих начали находить у демократов поддержку», — отметил Владимир Васильев.

1 декабря 1955 года работавшая швеёй темнокожая гражданская активистка Роза Паркс в городе Монтгомери (штат Алабама) отказалась уступить место в автобусе белому мужчине. Женщину арестовали и оштрафовали, обвинив в нарушении общественного порядка. Местное темнокожее население ответило на это бойкотом общественного транспорта. К протестам присоединился проповедник Мартин Лютер Кинг, ставший неформальным лидером движения за гражданские права темнокожих.

Несмотря на давление местных властей, правоохранительных органов и радикалов, темнокожие активисты отстаивали свою позицию и на акциях протеста, и в судах.

«Федеральные суды начиная с 1956 года стали занимать сторону афроамериканцев, признавая сегрегационные нормы антиконституционными. Темнокожим разрешили пользоваться общественным транспортом и получать образование вместе с белыми. Радикалы ответили на это бомбами, стрельбой и массовыми драками. Афроамериканских детей в школу водили под охраной вооружённых десантников», — рассказал Андрей Кошкин.

Такси «Только для белых»

© loc.gov

По его словам, ситуация стала ещё более напряжённой в начале 1960-х годов. Решение о принятии темнокожих студентов в университеты принимал Верховный суд США. Их не пускали в здания вузов высокопоставленные представители местной власти. Темнокожих активистов убивали, в местах проведения их встреч гремели взрывы.

«В 1964 году был принят закон о гражданских правах, запрещающий расовую дискриминацию в сфере услуг и торговле, а ещё через год — закон об избирательных правах. К 1968 году большинство сегрегационных норм в законодательстве США было отменено, хотя в косвенном виде на местном уровне они сохранялись ещё долго», — отметил Кошкин.

Роза Паркс в 1955 году. На заднем плане — Мартин Лютер Кинг

© USIA / National Archives and Records Administration Records of the U.S. Information Agency Record Group

Как рассказал Владимир Васильев, ставка, сделанная политиками-демократами на поддержку избирательных прав темнокожих, сработала. Сегодня большинство афроамериканцев голосуют именно за Демократическую партию.

Однако на практике расовые проблемы в США не решены до сих пор.

В 1992 году Лос-Анджелес был охвачен массовыми беспорядками после того, как присяжные оправдали полицейских, избивших темнокожего гражданина США Родни Кинга при задержании за превышение скорости. В 2012 году возмущение темнокожих американцев вызвало убийство белым волонтёром-дружинником Джорджом Циммерманом 17-летнего Трейвона Мартина во Флориде. В 2014 году США были охвачены многотысячными протестами после того, как в пригороде Сент-Луиса Фергюсоне (штат Миссури) белый офицер полиции Даррен Уилсон застрелил 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна.

В 2020 году по Соединённым Штатам прокатилась волна массовых протестов, вызванная гибелью после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Более чем в 25 крупных городах США властям пришлось ввести комендантский час, в некоторые населённые пункты были введены силы Национальной гвардии и федеральных силовых структур.

В США и в некоторых других странах стало набирать популярность массовое общественное движение Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»).

Досталось от протестующих и монументам, которые якобы утверждали «превосходство белой расы». Вандалы уничтожили памятники полководцам и лидерам Конфедерации, Христофору Колумбу, миссионеру Хуниперо Серре, автору американского гимна Фрэнсису Скотту Ки, первому президенту США Джорджу Вашингтону.

В Сиэтле несколько кварталов какое-то время были заняты протестующими. Они объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». Ещё одной «горячей точкой» оказался Портленд. Здесь на сторону протестующих встали местные власти.

Импульс протестам придал новый инцидент: полицейские в Атланте в ходе ареста застрелили афроамериканца.

Акция движения «Black Lives Matter»

Reuters

© Eduardo Munoz

Впрочем, всё это не помешало суду в октябре освободить из-под ареста полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в гибели Флойда. За него был внесён залог $1 млн.

«Неравенство продолжает работать. Темнокожее население как отставало по всем социально-экономическим параметрам, так и отстаёт. По уровню жизни, безработице, образованию и многим другими моментам значительный разрыв сохраняется до сих пор. Полиция ведёт себя с темнокожими неподобающе. Фактически полноценного восстановления чернокожего населения в правах так и не произошло», — резюмировал Юрий Рогулёв.