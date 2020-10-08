В США освободили под залог обвиняемого по делу Флойда экс-полицейского

Бывший полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин, обвиняемый по делу о гибели Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы, после того как за него внесли залог в размере $1 млн.

Reuters

Об этом пишет The Hill. #BREAKING: Ex-Minneapolis police officer Derek Chauvin charged in George Floyd's death released on bond https://t.co/hyLpDhr57Zpic.twitter.com/hYZE9Nmsjh — The Hill (@thehill) October 7, 2020 Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом. Полицейскому Шовину позднее предъявили обвинение второй степени. После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия. В июле суд освободил под залог Ту Тао — одного из сотрудников полиции, обвиняемых в гибели Флойда.