В США освободили под залог обвиняемого по делу Флойда экс-полицейского
- Reuters
Об этом пишет The Hill.
#BREAKING: Ex-Minneapolis police officer Derek Chauvin charged in George Floyd's death released on bond https://t.co/hyLpDhr57Zpic.twitter.com/hYZE9Nmsjh— The Hill (@thehill) October 7, 2020
Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе.
Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом. Полицейскому Шовину позднее предъявили обвинение второй степени.
После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.
В июле суд освободил под залог Ту Тао — одного из сотрудников полиции, обвиняемых в гибели Флойда.