В США освободили под залог обвиняемого по делу Флойда экс-полицейского

Короткая ссылка
Бывший полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин, обвиняемый по делу о гибели Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы, после того как за него внесли залог в размере $1 млн.
В США освободили под залог обвиняемого по делу Флойда экс-полицейского
  • Reuters

Об этом пишет The Hill.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе.

Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом. Полицейскому Шовину позднее предъявили обвинение второй степени.

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.

В июле суд освободил под залог Ту Тао — одного из сотрудников полиции, обвиняемых в гибели Флойда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить