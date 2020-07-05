В США освободили под залог полицейского по делу Флойда

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В США суд освободил под залог Ту Тао — одного из сотрудников полиции, обвиняемых в гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе.
В США освободили под залог полицейского по делу Флойда
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на базу данных тюрьмы округа Хеннепин. 

Уточняется, что Ту Тао был освобождён под залог 4 июля.

Ранее он был уволен из полиции.

Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

Полицейскому Дереку Шовину предъявили обвинение второй степени.

В начале июня было предъявлено обвинение в пособничестве и подстрекательстве к убийству полицейским Томасу Лейну, Александеру Куэнгу и Ту Тао.

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