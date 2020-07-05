В США освободили под залог полицейского по делу Флойда
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на базу данных тюрьмы округа Хеннепин.
Уточняется, что Ту Тао был освобождён под залог 4 июля.
Ранее он был уволен из полиции.
Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.
Полицейскому Дереку Шовину предъявили обвинение второй степени.
В начале июня было предъявлено обвинение в пособничестве и подстрекательстве к убийству полицейским Томасу Лейну, Александеру Куэнгу и Ту Тао.