В США освободили под залог полицейского по делу Флойда

В США суд освободил под залог Ту Тао — одного из сотрудников полиции, обвиняемых в гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на базу данных тюрьмы округа Хеннепин.

Уточняется, что Ту Тао был освобождён под залог 4 июля.

Ранее он был уволен из полиции.

Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

Полицейскому Дереку Шовину предъявили обвинение второй степени.

В начале июня было предъявлено обвинение в пособничестве и подстрекательстве к убийству полицейским Томасу Лейну, Александеру Куэнгу и Ту Тао.